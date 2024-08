AFP Demonstranten werden met traangas uit elkaar gedreven.

NOS Nieuws • vandaag, 21:15 Drie doden bij protesten in Nigeria tegen hoge inflatie

In Nigeria zijn zeker drie mensen omgekomen toen de politie ingreep bij protesten tegen de overheid. Duizenden werkloze jongeren waren de straat op gegaan om hun onvrede te laten blijken over de stijgende kosten van het levensonderhoud. De politie gebruikte in verschillende steden traangas om de menigtes uit elkaar te drijven.

De studenten zijn van plan om zeker tien dagen te demonstreren. Ze zijn niet blij met de economische hervormingen in het land, die leiden tot hoge inflatie en veel Nigerianen in de problemen brengen. Daarom eisen ze gratis basis- en middelbaar onderwijs, maar ook de herinvoering van subsidies voor benzine en elektriciteit.

In Nigeria leven meer dan 200 miljoen mensen. Het overgrote deel, zo'n 70 procent, is jonger dan 30 jaar. De onvrede onder de jongeren gaat verder dan alleen bestaanszekerheid. Ze maken ook zich zorgen over de toenemende onveiligheid. Gewapende bendes in het noorden van het land ontvoeren volwassenen en schoolkinderen om hen te kunnen ruilen tegen losgeld.

De protesten die vandaag zijn begonnen, komen niet uit het niets. In juni zaten grote delen van Nigeria na een staking zonder stroom toen onderhandelingen over een minimumloon waren mislukt. Het was de vierde staking sinds het aantreden van president Bola Tinubu vorig jaar.

Tinubu blijft volhouden dat Nigerianen even door de zure appel moeten heen bijten en dat de hervormingen tot verbetering leiden. De jongeren hebben daar weinig vertrouwen in. De inflatie steeg in juni naar 34 procent, het hoogste percentage in 28 jaar.

Vooraf gewaarschuwd

De demonstraties in Nigeria waren aangekondigd, maar afgeraden door de president. Hij waarschuwde dat protesten tot geweld konden leiden. Ook probeerde hij de protesten te voorkomen door subsidies aan te kondigen voor nieuwe bedrijfjes voor jongeren, maar dat heeft niet gewerkt.

AFP Traangas werd ingezet om de demonstranten uit elkaar te drijven.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch had vooraf al signalen gekregen dat de regering de demonstranten hard zou aanpakken en had daarover zorgen geuit.

Geïnspireerd door Kenia

In de stad Lagos liepen de betogers via het regeringsgebouw naar twee plekken waar gedemonstreerd mocht worden. Sommige winkelcentra werden bewaakt en uit voorzorg gesloten. Ook veel bedrijven sloten de deuren uit angst voor een herhaling van de demonstraties een maand geleden in Kenia. De betogers in Nigeria laten zich inspireren door de protesten in Kenia.

In dat land liepen protesten tegen de overheid vanwege een belastingverhoging uit de hand. Demonstranten bestormden het parlementsgebouw en staken overheidsgebouwen in brand. Daarbij vielen meerdere doden. Uiteindelijk kregen betogers het voor elkaar dat de regering de belastingverhogingen schrapte.

In 2020 werden Nigeriaanse protesten ook hard aangepakt door de overheid. Toen werd gedemonstreerd tegen een speciale politie-eenheid die berovingen aan moest pakken, maar zich schuldig zou maken aan afpersing en marteling. Daarbij vielen tientallen doden.