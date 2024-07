EPA Demonstranten vandaag in Nairobi

NOS Nieuws • vandaag, 16:40 Opnieuw rellen en protesten tegen regering in Kenia

In minstens acht Keniaanse steden zijn opnieuw demonstraties tegen de regering. Op verschillende plekken treedt de politie hard op tegen betogers. Het is de meest onrustige dag sinds vorige week het parlementsgebouw werd bestormd waarbij zeker twintig doden vielen.

Demonstranten eisen het vertrek van president William Ruto. De 57-jarige leider besloot vorige week om de gehate belastingwet, de aanleiding voor de landelijke protestgolf, in te trekken. Maar de veelal jonge Kenianen die weer de straat op gaan, vinden dat niet genoeg.

Protestmars

Lokale media melden dat twee demonstranten zijn neergeschoten in Mombassa, de tweede stad van het land. Op foto's is te zien dat er auto's in brand staan. Persbureau Reuters meldt dat er honderden betogers een protestmars lopen door de kuststad. "Ruto moet vertrekken", roepen ze in koor.

Ook in de hoofdstad Nairobi zijn onlusten. De politie zet volgens Keniaanse media traangas in. Agenten worden bekogeld met stenen en voeren charges uit op betogers. Het is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt en of er sprake is van doden.

AFP Een betoger wordt opgepakt in Nairobi

Sinds het begin van de protestgolf halverwege juni zijn bijna veertig Kenianen gedood bij confrontaties met de politie, meldt een Keniaanse mensenrechtenorganisatie. Tientallen burgers en mensenrechtenactivisten zouden zijn ontvoerd door de politie.

"Mensen sterven op straat en hij kan alleen maar praten over geld", zegt een demonstrant tegen Reuters over president Ruto. "Wij zijn geen geld, maar mensen. Hij moet voor zijn mensen gaan zorgen, anders willen we hem niet."

Bezuinigen

Ruto riep vorige week op tot een nationaal dialoog. Hij wil de staatsschuld beperken onder druk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Maar de omstreden belastingverhoging op levensmiddelen leidde tot grote zorgen bij de Kenianen die al moeilijk rondkomen. De laatste jaren zijn de kosten van levensonderhoud in het Afrikaanse land fors gestegen.

De president haalde de wet dus van tafel en beloofde ook dat de corruptie onder functionarissen wordt aangepakt. Het heeft de betogers er niet van weerhouden om opnieuw de straat op te gaan.