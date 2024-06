Stroomuitval in Nigeria na uitblijven akkoord over minimumloon

In Nigeria zitten grote delen van het land zonder stroom door een staking van medewerkers van elektriciteitsbedrijven. De staking voor onbepaalde tijd is uitgeroepen door twee machtige vakbonden en draait om het uitblijven van een nieuw landelijk minimumloon.

De verantwoordelijke overheidsdienst zegt dat vakbondsleden op verschillende plekken werknemers van elektriciteitscentrales hebben weggejaagd of tegengehouden die niet wilden staken. Daardoor is het hele netwerk uitgeschakeld.

Gevolgen

Dat besluit heeft grote gevolgen: zo blijven kantoren, fabrieken, winkels, scholen en ziekenhuizen die geen stroomgenerator hebben dicht en schrappen luchtvaartmaatschappijen vluchten. Ook op andere plekken in het land zijn werknemers in staking gegaan.

Het maandminimumloon in Nigeria is nu ongeveer 30.000 naira, omgerekend zo'n achttien euro. De vakbonden eisen dat dit naar ongeveer 500.000 naira (ongeveer 300 euro) gaat. De vorig jaar gekozen president Bola Ahmed Tinubu weigert dat, omdat zijn regering bezig is om de economie te hervormen.