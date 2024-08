EPA Toeristen mogen niet meer in grote groepen door Venetië lopen.

NOS Nieuws • vandaag, 17:57 Venetië verbiedt grote groepen toeristen in strijd tegen overlast

In Venetië zijn nieuwe regels voor toeristen ingegaan. Groepen toeristen mogen uit maximaal 25 personen bestaan en gidsen mogen niet meer met luidsprekers door de stad lopen.

Het is de zoveelste poging om de drukte en overlast in de Italiaanse stad tegen te gaan. Venetië wordt, zeker in de zomer, overspoeld door toeristen. Het stadsbestuur heeft al verschillende maatregelen genomen om de stad leefbaar te houden voor inwoners.

Inwoners zeggen tegen persbureau Reuters dat ze blij zijn met de nieuwe regels. Ze leggen uit dat ze zich amper door de stad kunnen verplaatsen als er grote groepen met toeristen door de smalle straatjes lopen.

Entreekaartje

In april werd Venetië de eerste stad ter wereld waar je op drukke dagen entreegeld moet betalen. Die proef moest in het hoogseizoen het aantal dagjesmensen uit de buurt terugdringen en hen verleiden om op een rustiger moment te komen.

Mensen die in de stad overnachten hoeven niet te betalen, net als inwoners en hun bezoekers. De proef is half juli afgelopen en wordt geëvalueerd.

Grote cruiseschepen mogen sinds 2021 niet meer aanmeren in het centrum van de stad, maar moeten dat verderop doen.

Leegloop

In de loop van de jaren zijn duizenden inwoners uit de stad vertrokken. Zij zijn klaar met de drukte of kunnen geen huis vinden. Veel appartementen zijn omgevormd tot slaapplekken voor toeristen. Volgens het stadsbestuur woonden er in 1954 nog 170.000 mensen in Venetië. Dat aantal was vorig jaar teruggelopen tot minder dan 50.000.

Andere Europese steden kampen ook met de gevolgen van het massatoerisme. Eerder deze zomer gingen in Málaga en Barcelona duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de hoeveelheid toeristen die op bezoek komen.

In Japan werden dit jaar schermen geplaatst om te voorkomen dat toeristen nog foto's van de berg Fuji maken. Voor het perfecte plaatje negeren ze de verkeersregels, en ze laten veel afval achter.

Nederland

Nieuwsuur maakt deze zomer verschillende reportages over hoe in Nederlandse plaatsen wordt omgaan met massatoerisme, bijvoorbeeld op Ameland en in Middelburg.

In de Zeeuwse hoofdstad proberen ze in te zetten op kwaliteitstoeristen. Dat zijn niet de mensen die een makkelijk alternatief zoeken voor een dagje strand, maar mensen die alles over de stad willen weten en bekijken.