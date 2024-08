Schuurs en Koolhof niet naar olympische finale na verlies tegen China

In de halve finales ging het Nederlandse duo na twee sets onderuit in de supertiebreak tegen het Chinese duo Wang Xinyu/Zhizhen Zhang, 6-2, 4-6, 4-10.

Schuurs en Koolhof, in 2021 halvefinalist op het gravel van Roland Garros, krijgen nog wel een kans op een medaille. Ze spelen in de troostfinale om het brons tegen de verliezer van de partij tussen Katerina Siniakova en Tomas Machac uit Tsjechië en Gabriela Dabrowski en Felix Auger-Aliassime uit Canada.

Rommelig begin

In de rommelige beginfase hield alleen de jarige Schuurs (31) haar opslag vast. Het Oranjeduo had het vanaf een 3-1 stand vooral aan het net voor het zeggen, al hadden de Nederlanders hier en daar over geluk niet te klagen.

Wang, die in het vrouwendubbel vorig jaar Roland Garros won, was stukken sterker in het vervolg, vooral toen ze zich bij 4-3 in de tweede set serverend uit de nesten werkte bij twee breekkansen tegen. Het Chinese duo hield de break voorsprong vast en was in de supertiebreak oppermachtig.