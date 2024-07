Het einde van 'Nadalcaraz': Spaans superduo verliest op Spelen van Amerikanen

Voor de 38-jarige Nadal, die in 2008 (enkelspel) en 2016 (mannendubbel met Marc López) al olympisch goud pakte, waren dit de laatste Spelen. De kans is aanwezig dat hij na dit seizoen met tennis stopt. Alcaraz heeft nog altijd uitzicht op een medaille in Parijs, want in het enkelspel staat hij in de kwartfinales.