Wekdienst 1/8: Uitvaartceremonie Hamas-leider Haniyeh in Iran • Weer kans op roeigoud op Spelen

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

Het veronderstelde brein achter de aanslagen op 11 september 2001 in de VS gaat schuld bekennen in ruil voor een levenslange gevangenisstraf. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt na berichtgeving door The New York Times. Khalid Sheikh Mohammed zit al bijna twintig jaar vast in Guantánamo Bay.

Twee handlangers van Mohammed, die eveneens vastzitten in de militaire gevangenis van de VS op Cuba, hebben dezelfde deal gesloten. Door deze keuze ontloopt het drietal berechting in Guantánamo Bay met de doodstraf als mogelijke uitkomst. Khalid Sheikh Mohammed wordt door de VS beschouwd als de architect van de aanslagen, waarbij twee gekaapte vliegtuigen de Twin Towers doorboorden. Hij werd in 2003 in Pakistan opgepakt. Vervolgens verbleef hij drie jaar in geheime CIA-gevangenissen in diverse landen, waar hij veelvuldig werd gemarteld.