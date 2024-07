Eindelijk van hatelijke nul dankzij roeiploeg en Corbeau, Oranje 13de op medaillespiegel 

Pas op de vijfde dag van de Olympische Spelen in Parijs verschijnt Nederland op de medaillespiegel . Op de dertiende plaats, dankzij een gouden en zilveren medaille van de roeiploeg en een verrassende bronzen plak van zwemmer Caspar Corbeau.

De Oranje-equipe stond vier dagen droog. Voorzichtig klonk er al wat gemor. Sinds de Spelen van 1988 in Seoel duurde het nooit zo lang tot er een medaille werd gewonnen door een Nederlandse sporter.

Tot de Nederlandse roeiploeg binnen het kwartier goud en zilver binnensleepte. De dubbelvier bij de mannen roeiden twee kilometer op het water van Vaires-sur-Marne in de finale ruim twee seconden sneller dan nummer twee. Het was de de 150ste Nederlandse gouden medaille ooit.

Ook de dubbelvier bij de vrouwen leken op koers te zetten naar goud. Maar in de allerlaatste meters kwam het favoriete Groot-Brittannië toch nog een paar centimeters langszij. Een fotofinish. En geen goud dus, maar zilver. Toch voelde het als "zilver met een goud randje", zei Laila Youssifou, een van de roeisters.

Pech

Eindelijk hebben de Nederlandse sporters wat te vieren. Dat de medailleoogst zo lang uit bleef is volgens chef de mission Pieter van den Hoogenband ook een kwestie van pech. "Iedere wedstrijd heeft zijn eigen achtergrond. De handboogschutters deden het waanzinnig goed en pakten een vierde plaats met perspectief."

En mountainbikester Puck Pieterse? Die had volgens Van den Hoogenband "gewoon vette brute pech". De mountainbikester liep een bijna zekere zilveren medaille mis vanwege een lekke band.

Dat het ook eens gelukkig uit kan vallen in de sport, dat bewees Caspar Corbeau woensdagavond met zijn verrassende bronzen plak op de 200 meter schoolslag.

Corbeau is de derde Nederlander die op dit nummer een olympische medaille in de wacht sleept. Wieger Mensonides greep tijdens de Spelen van 1960 eveneens het brons. Kamminga verzekerde zich drie jaar geleden in Japan van het zilver.