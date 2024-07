Provincie Utrecht en gemeenten: niet met kleine kinderen het bos in vanwege wolf

Vanochtend werd bij Austerlitz een kind omgeduwd door een groot dier, meldde RTV Utrecht. Het zou om een wolf of een hond gaan. De provincie Utrecht doet onderzoek naar het incident. Er is een spoedanalyse van DNA aangevraagd om te bepalen of het inderdaad om een wolf gaat.

"Ervan uitgaande dat het om een wolf ging, zeggen wolvendeskundigen dat er gedrag is vertoond dat atypisch en verontrustend is", schrijft de provincie in een persbericht. De gemeenten en de provincie "houden er ernstig rekening mee dat het om dezelfde wolf gaat die eerder betrokken was bij incidenten in Leusden met een ander meisje en een hond".