De wolf in een dierenpark in Denemarken

NOS Nieuws • vandaag, 18:42 Hoe gevaarlijk is de wolf? En wat als je er een tegenkomt?

Als hij tevoorschijn komt, houdt de wolf de gemoederen flink bezig. Maar hoe snel kom je het dier eigenlijk tegen? En bovenal, wat moet je doen als je oog in oog staat met de wolf? Vijf vragen over het roofdier en zijn gedrag in Nederland.

Hoeveel wolven zijn er in ons land en waar zitten ze?

Sinds 2019 is de wolf weer officieel teruggekeerd in ons land. Na meer dan 150 jaar maakte het roofdier zijn rentree in Nederland. Volgens de recentste cijfers wonen er nu circa zestig wolven in ons land, die op enkele rondtrekkende exemplaren na verdeeld zijn over tien roedels.

De meerderheid leeft op de Veluwe, maar sinds vorig jaar bevinden zich ook twee reutjes en een teefje op de Utrechtse Heuvelrug. Daar zijn dit jaar vijf welpjes gezien.

Hoe gevaarlijk is de wolf?

Volgens wolvengedragswetenschapper Diederik van Liere hebben we weinig te vrezen van de wolf. Het is heel belangrijk om te beseffen dat wij mensen niet als bedreiging worden gezien door het dier, zegt hij. "Als je een wolf tegenkomt, dan is de kans groot dat het een jongvolwassen wolf is die op onderzoek uit is", aldus Van Liere.

"Je wordt niet als prooi gezien, je wordt benaderd omdat je interessant bent of interessant gedrag vertoont. Het is zaak om je te realiseren dat de wolf niet uit is om je te doden. Ze willen je onderzoeken en aan je ruiken. Ze zijn nieuwsgierig: wat is dit?"

Hoe groot is de kans dat je een wolf tegen het lijf loopt?

"Dat is lastig aan te geven, het is heel erg bepalend waar je je begeeft", zegt Van Liere. "Als je in het territorium bent van jongvolwassen wolven dan is de kans relatief groot. Als je in een druk stedelijk gebied woont is de kans vrijwel nul."

Wat moet je doen als je een wolf tegenkomt?

Het is volgens wolvenexpert Van Liere vooral belangrijk dat je niet in paniek raakt en bijvoorbeeld weg gaat rennen. "Dat werkt averechts. Een wolf vindt dat geweldig, net als bijvoorbeeld honden. Ergens achteraan rennen en bijten is voor die dieren prachtig."

Het is vooral zaak om de wolf proberen weg te jagen. Dat zorgt er namelijk ook voor dat de wolf schuw blijft. "Je staat stil, terwijl je de wolf aankijkt", is het advies van Van Liere. "Dat is in mensentaal al een duidelijk signaal, en net zo goed bij een wolf." Het is belangrijk om vervolgens niet stil te blijven staan, omdat dat onvoorspelbaar over kan komen. "Terwijl je het dier aankijkt doe je een klein stapje achteruit. Dan geef je aan dat je niets kwaads in de zin hebt."

Een wolf zal daardoor volgens hem wegdraaien en weer verder lopen. Mocht dat nog niet het geval zijn, kan je nog geluid maken. "Dan zie je dat de wolf daarvan zal schrikken en wegdraaien. Dan is-ie zeker weg."

NOS Bioloog Diederik van Liere promoveerde op het gedrag van dieren

Wat zegt het dat wolven soms zo dicht bij mensen komen?

Van Liere noemt het zorgelijk dat de wolf vaker wordt gezien dicht bij mensen. "Dan is de kans op een confrontatie groter, en niemand is daarbij gebaat."

Het betekent volgens hem dat de wolf minder schuw is. Hij verwijst daarbij naar het recente incident op een landgoed in de provincie Utrecht. "Het feit alleen al dat die wolf op dat landgoed gevestigd is, geeft aan dat die niet schuw is en weet dat hij eigenlijk niet zo veel te vrezen heeft van mensen."

Van Liere wijst daarbij naar het beleid rond de wolf, dat hij momenteel 'slap' noemt. "De teneur is nu dat als je een wolf door de bebouwde kom ziet, je nog niks hoeft te doen. Er moeten pas maatregelen genomen te worden als de wolf herhaaldelijk binnen 30 meter tot mensen komt. Maar dan ben je al te laat. Je zou van tevoren moeten reageren: je moet niet willen dat een wolf de bebouwde kom binnenkomt en niet langer schuw is."

Nog niet zo lang geleden schrokken twee hardlopers zich rot toen de wolf wel heel dichtbij kwam:

0:25 Wolf loopt vlak langs hardlopers in Leusden

Het is daarom volgens Van Liere belangrijk dat mensen de wolf verjagen als ze er een zien. Van Liere benadrukt dat het belangrijk is dat mensen daarom weten wat ze moeten doen. Daarbij zou volgens hem een nieuwe dienst opgericht kunnen worden, "een soort vrijwillige brandweer", zoals Van Liere het noemt. "Die mensen kunnen bellen als ze een wolf zien en getraind is om wolven te verjagen. Dan leer je de wolf om niet bij mensen te komen. Dan heb je voor de langere termijn ook een oplossing."

Veilig de natuur in kan volgens Van Liere zeker. "Het is wel belangrijk om je te realiseren dat je dan een wolf tegen kan komen. Die is hier 'to stay'. Voorlichting is op de lange termijn razend belangrijk om met een gerust hart de natuur in te gaan."