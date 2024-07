Grote brand op heuvel in Rome, gebouw omroep RAI ontruimd

Op een heuvel in het noordwesten van Rome woedt sinds vanmiddag een bosbrand. Tientallen gebouwen op en rond de Monte Mario zijn ontruimd, waaronder een aantal appartementencomplexen.

De Monte Mario ligt een paar kilometer ten noorden van Vaticaanstad. De brand zou rond 13.00 uur zijn uitgebroken in het struikgewas bij een aantal gerechtsgebouwen die op de heuvel liggen. Al snel bedreigde het vuur ook de sterrenwacht, een kazerne van de militaire politie en het productiecomplex van de Italiaanse omroep RAI. De omroep was genoodzaakt een live-uitzending af te breken.

Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. In Rome werd vandaag wel gewaarschuwd voor natuurbranden vanwege de droogte en temperaturen boven de 35 graden.