ANP Snoop Dogg met een joint op het podium tijdens een optreden in Ahoy

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 19:41 Snoop Dogg opent eigen coffeeshop in Amsterdam

De Amerikaanse rapper Snoop Dogg is mede-eigenaar geworden van een coffeeshop in Amsterdam. De coffeeshop in het centrum van de stad opent morgen en heet S.W.E.D., naar de bekende uitspraak van de rapper: Smoke Weed Every Day.

De coffeeshop heette tot voor kort Funky Munkey, schrijft AT5. In de vernieuwde coffeeshop hangt een grote foto van een blowende Snoop Dogg, die werd geboren als Calvin Broadus.

Volgens Het Parool is Rachid Bahida de andere eigenaar van de coffeeshop. Hij verkocht vorig jaar ook al een deel van een andere zaak aan een bekende Amerikaan, namelijk bokslegende Mike Tyson. Net als de rapper is Tyson groot liefhebber van cannabis. In 2018 begon hij een wietboerderij in Californië.

Coffeeshop in de VS

Snoop Dogg opende twee weken geleden zijn eerste coffeeshop in Los Angeles, waar de verkoop van wiet in winkels - in de VS dispensaries genoemd - sinds 2018 legaal is. De wietwinkel in Los Angeles heeft dezelfde naam als die in Amsterdam.

De 52-jarige rapper heeft het roken van de groene plant tot een kunst verheven. Hij rapte er in zijn lange carrière veelvuldig over, onder andere in het nummer The Next Episode uit 1999 met Dr. Dre. Uit dit nummer komt de uitdrukking waarnaar de coffeeshop is vernoemd.

Ook had hij al zijn eigen cannabismerk. Een assistent van de rapper, zelfbenoemd professioneel jointroller Renegade Piranha, zei in 2022 dat ze dagelijks wel 75 tot 150 joints voor hem moest draaien.

Olympische Spelen

Snoop Dogg is momenteel al in Europa. Hij is in Parijs om verslag te doen van de Olympische Spelen. Het is niet duidelijk of hij de komende dagen tijd heeft om een bezoekje aan zijn nieuwe coffeeshop te brengen.