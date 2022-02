Snoop Dogg koopt platenlabel Death Row Records, waarmee hij doorbrak

Failliet, of toch niet?

Death Row Records is in 1992 opgericht door Suge Knight en Dr. Dre. Het label staat bekend om het uitbrengen van hiphop- en rapmuziek, onder meer van Dr. Dre zelf en bekende artiesten als Tupac. In 1993 debuteerde Snoop Dogg daar met het album Doggystyle. Later volgde het succesvolle album The doggfather, waarvan wereldwijd zo'n 11 miljoen platen zijn verkocht.

Snoop Dogg met zijn hit Who Am I (What's My Name?)