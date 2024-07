NOS

NOS Nieuws • vandaag, 19:02 Discriminatie bij het uitgaan: 'Gebeurt veel vaker dan wordt gemeld'

"Het is Nederlandse avond, dus jij komt er niet in." Dat kreeg Muhammed van 20 te horen van een beveiliger bij een club in Enschede, die hem niet binnen wilde laten. "Terwijl ik ook gewoon in Nederland geboren en getogen ben. Ik dacht echt: weet je wel waar je mee bezig bent? Je bent aan het discrimineren."

En Muhammed is niet de enige die zo'n ervaring heeft. In een vragenlijst van NOS Stories zeggen honderden jongeren dat zij weleens tot vaak gediscrimineerd worden tijdens het uitgaan. Bij veruit de meeste mensen gebeurt dat door een portier bij de club of kroeg, die weigert iemand naar binnen te laten. Het grootste deel zegt dat dit te maken heeft met afkomst.

In de video hieronder kijkt NOS Stories mee op een uitgaansavond in Den Haag, om te zien wat jongeren aan de deur te horen krijgen.

Exacte cijfers over hoe vaak discriminatie in het uitgaan voorkomt, zijn er niet. Volgens het landelijk rapport Discriminatiecijfers ging vorig jaar 5 procent van de discriminatiemeldingen over de horeca. Maar dat gaat over veel meer dan het uitgaansleven.

Het probleem is waarschijnlijk groter dan uit de cijfers blijkt, zegt Discriminatie.nl, een landelijk meldpunt van verschillende antidiscriminatiebureaus. "Jongeren die te maken krijgen met discriminatie bij het uitgaan weten vaak niet dat ze dit kunnen melden bij ons. Discriminatie melden is erg belangrijk. Want dan pas kunnen we er iets mee doen", zegt preventiemedewerker Naomi Slooter.

Ook tegen NOS Stories zeggen veel jongeren niet te weten waar ze dit kunnen melden. Ook Muhammed deed geen melding van zijn ervaring. "Ik wist niet waar ik het kon melden. Het kwam niet bij me op om dat te doen."

Ook in de vorige maand verschenen Nachtvisie van de gemeente Den Haag wordt discriminatie bij het uitgaan "een groot probleem" genoemd. En Utrecht schreef eerder dat het "te vaak voorkomt", en dat daardoor een "grote groep Utrechts het uitgaansaanbod niet (meer) bezoekt".

Clubs en kroegen mogen hun eigen deurbeleid bepalen. In hun huisregels kunnen clubs bijvoorbeeld zetten hoe oud gasten moeten zijn, of dat ze geen sportkleding mogen dragen. Maar die regels mogen niet discrimineren en moeten voor iedereen gelden. Portiers mogen dus niet de ene bezoeker in joggingbroek wel weigeren en de ander niet.

Verschillende uitgaanssteden hebben vanuit de gemeente ook een 'Panel deurbeleid', dat klachten van mensen onderzoekt die denken dat ze onterecht geweigerd zijn. Zij kunnen vervolgens horecaondernemers aanspreken. Bij structurele discriminatie kan het zelfs gevolgen hebben voor de vergunning van een horecazaak. Maar omdat het vaak lastig te bewijzen is, gebeurt dit in de praktijk bijna nooit.

Discriminatie.nl vindt dat er een grotere rol ligt bij gemeenten om het probleem aan te pakken. "Gemeenten zijn verplicht om een meldpunt te hebben, zodat je altijd discriminatie kunt melden. Maar ze zijn niet verplicht om te doen aan preventie. En ik denk dat dat wel degelijk belangrijk is", zegt Slooter.

Niet meer uitgaan

Jongeren die NOS Stories sprak zeggen hun gedrag aan te passen om discriminatie bij het uitgaan te voorkomen. Ze zorgen bijvoorbeeld dat ze met een gemengde vriendengroep op stap gaan, dragen nettere kleding of mijden bepaalde plekken. Sommigen gaan helemaal niet meer uit, zoals Muhammed. "Ik ben gestopt om het te proberen. Ik heb geen zin meer om elke keer problemen aan de deur te hebben. Alleen als er ergens bijvoorbeeld een Turkse avond is, ga ik nog uit."

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt dat discriminatie nooit acceptabel is. "Er kunnen dilemma's spelen tussen het handhaven van veiligheid en het vermijden van discriminatie, maar het is cruciaal om hier een balans in te vinden zonder discriminatie toe te staan", aldus de branchevereniging. KHN wijst erop dat het belangrijk is dat horecaondernemers duidelijk deurbeleid hebben, zodat er minder discussie over kan zijn en bezoekers weten op basis waarvan ze geweigerd kunnen worden.