ANP Zelftest voor het coronavirus bij een drogisterij

NOS Nieuws • vandaag, 18:57 Minder coronabesmettingen dan week geleden, maar aantal blijft hoog

Het aantal nieuwe coronabesmettingen door een nieuwe virusvariant is afgelopen week licht gedaald, maar blijft hoog. Dat blijkt uit de nieuwste weekcijfers van het RIVM. De afgelopen weken kent het virus een opleving.

In de week van 22 tot 28 juli is het gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater met 13 procent gedaald ten opzichte van de week ervoor. Het RIVM spreekt van een lichte daling. Vorige week stabiliseerde het aantal nieuwe besmettingen, nadat de week ervoor nog een toename van 18 procent werd gemeten.

Het RIVM krijgt vanuit meer dan 300 locaties in Nederland een paar keer per week een monster van rioolwater. Daardoor kan het water van vrijwel alle huishoudens worden onderzocht, wat een landelijk beeld oplevert van de verspreiding van het virus. Die cijfers laten zien dat het aantal virusdeeltjes in het water een stuk hoger ligt dan vorig jaar rond deze tijd.

Door de zogenoemde FLiRT-variant is sprake van de grootste zomerse opleving sinds 2022. De term 'FLiRT' is door wetenschappers bedacht als verzamelnaam voor een aantal subvarianten van het coronavirus. Steeds meer mensen met coronaklachten melden zich bij de huisarts, vooral 65-plussers.

Nieuwe vaccinatiecampagne

De GGD begint vanaf 16 september weer met een nieuwe vaccinatiecampagne voor mensen van 60 jaar en ouder. Ook mensen tussen de 18 en 59 die jaarlijks al een uitnodiging kregen voor de griepprik, komen in aanmerking. De campagne was al gepland en is niet in het leven geroepen vanwege de recente opleving.

Door vaccinaties en eerder doorgemaakte besmettingen worden de meeste patiënten met de FLiRT-variant veel minder ziek dan van andere varianten. Toch kunnen mensen die besmet zijn ernstige klachten krijgen, vooral mensen in zogenoemde risicogroepen.

Ook bestaat het risico om langdurige klachten over te houden aan een besmetting. Naar schatting hebben 100.000 Nederlanders long covid, een zware chronische ziekte, die een normaal leven sterk of zelfs helemaal beperkt.