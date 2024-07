Na 15 duels bij Aston Villa vertrekt Van Domselaar: 'Bij Arsenal prijzen pakken'

Afgelopen seizoen eindigde Arsenal op de derde plaats van de Engelse Women's Super League, achter Chelsea en Manchester City, Aston Villa werd zevende. In 2011, 2012 en 2019 werd Arsenal kampioen. "Als speelster wil je prijzen pakken en met Arsenal kan dat", zegt Van Domselaar, die ook uitkijkt naar het spelen in de Champions League.

Maar 15 wedstrijden voor Aston Villa

Slechts een jaar geleden maakte Van Domselaar de overstap van FC Twente naar Aston Villa. Door een heupblessure miste ze de laatste maanden van het seizoen. "Ik heb maar vijftien wedstrijden voor Aston Villa mogen spelen, dat is niet veel. Daarom is het wel tof dat ik naar zo'n grote club mag."

Inmiddels is Van Domselaar fit genoeg om bij Arsenal mee te draaien in de voorbereiding: "We kunnen nu weer opbouwen naar wedstrijdfit worden. Hopelijk ben ik fit voor de start van het seizoen. Daar gaan we wel vanuit." Begin september speelt Arsenal in de voorronde van de Champions League zijn eerste wedstrijd van het seizoen.