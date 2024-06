Nederlander De Pauw wordt coach van voetbalsters Aston Villa

De 42-jarige De Pauw was tot voor kort werkzaam bij het vrouwenteam van Bayer Leverkusen, waar zijn contract na twee seizoenen niet werd verlengd. Hij tekent in Birmingham voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar.

In Nederland was De Pauw onder meer coach bij FC Twente, waarmee hij in 2022 landskampioen werd. Ook werkte hij tussen 2018 en 2020 voor de KNVB als assistent-coach van diverse vertegenwoordigde meisjesteams.