Zeker 973 inheemse kinderen omgekomen op kostscholen VS in anderhalve eeuw

In de VS zijn in 150 jaar tijd minstens 973 inheemse kinderen omgekomen op kostscholen. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar de periode van 1819 tot en met 1969. Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken roepen de regering op excuses te maken over de misstanden op deze kostscholen.

Aan het rapport hebben honderden ambtenaren meegewerkt. "Dit rapport bevestigt wat inheemse mensen al generaties lang weten: dat het overheidbeleid bedoeld was om ons te gronde te richten, ons land af te pakken en onze cultuur te vernietigen", zegt minister Haaland van Binnenlandse Zaken.

Gedwongen assimilatie

Haaland, de eerste minister van inheemse afkomst in de VS, had opdracht gegeven tot het onderzoek. Bij 65 van de ruim 400 kostscholen, waar inheemse kinderen gedwongen werden zich aan te passen aan de dominante witte cultuur, zijn graven gevonden.

Volgens de onderzoekers zijn de kinderen omgekomen door ziekte en mishandeling. Ze werden bijvoorbeeld geslagen als ze hun eigen taal spraken in plaats van Engels. In sommige gevallen kregen kinderen geen eten of werden ze lange tijd in een isoleercel gestopt.

Hoger aantal slachtoffers

Twee jaar geleden werd geschat dat er zo'n 500 kinderen in de Amerikaanse kostscholen waren gestorven, maar dat is dus minimaal het dubbele volgens de onderzoekers. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger, omdat ze niet werden geregistreerd. Haaland wil dat de regering excuses aanbiedt.

Miljardencompensatie in Canada

In buurland Canada zijn inheemse volken op dezelfde manier onderdrukt als in de VS. In 2021 werd bij een kostschool een massagraf met daarin de lichamen van 215 vermiste kinderen gevonden.

Ook op de Canadese kostscholen was structureel sprake van mishandeling. De regering heeft omgerekend 28 miljard euro vrijgemaakt ter compensatie van de decennialange onderdrukking.