Miljarden dollars compensatie voor inheemse bevolking in Canada

De Canadese regering heeft een overeenkomst bereikt over een compensatie van miljarden dollars voor kinderen van inheemse volken, die decennialang door de autoriteiten bij hun ouders werden weggehaald om ze te dwingen tot aanpassing aan de dominante witte cultuur. In totaal worden er 40 miljard Canadese dollars (28 miljard euro) vrijgemaakt.

Een deel van het bedrag gaat naar de getroffen kinderen en gezinnen. Een ander deel van het geld wordt gebruikt om het systeem te hervormen; volgens het Canadese tribunaal voor de Rechten van de Mens discrimineren sommige overheidsorganisatie nog steeds inheemse gezinnen.

De voorzitter van een belangenorganisatie voor inheemse kinderen wil nog niet van een overwinning spreken. "Ik zie het als woorden op papier. Ik zal van een overwinning spreken als ik een gemeenschap binnenloop en een kind zegt tegen me: 'Mijn leven is beter dan gisteren'."

Misbruik in scholen

De Canadese overheid stopte inheemse kinderen meer dan honderd jaar lang in kostscholen, waar ze vaak seksueel werden misbruikt en mishandeld. Vorig jaar werden de lichamen van honderden kinderen in massagraven vlak bij voormalige scholen gevonden.

Die kostscholen waren een gevolg van de Indian Act uit 1867, een wet met als doel om de oorspronkelijke bevolking zich te laten aanpassen aan de witte, uit Europa afkomstige meerderheid. Zeker 150.000 kinderen hebben in de instellingen gewoond. De laatste school sloot in 1996.

"Het is een extreem triest verhaal", zei Serv Wiemers, deskundige op het gebied van de Canadese minderheden, eerder in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. "Er was sprake van een soort superioriteitsgevoel. De Europeanen dachten: 'dit land is van ons, en vervelend dat er een inheemse bevolking rondloopt'."

In de scholen werd het de kinderen verboden om hun eigen taal te spreken of inheemse kleding te dragen. Ook kregen ze een christelijke opvoeding. "Ze werden gedwongen om hun cultuur te vergeten", zegt Wiemers daarover.

De Canadese regering bood in 2008 excuses aan voor het schoolsysteem, waarna een onderzoekscommissie werd ingesteld. Die bestempelde het beleid als een vorm van "culturele genocide".