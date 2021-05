Massagraf bij Canadese kostschool past in verleden van verwaarlozing inheemse kinderen

Aan einde van de 20e eeuw begon het beeld over de scholen langzaam te kantelen, vertelt Den Toonder. "De United Church of Canada was in 1986 de eerste kerk die erkende dat er misstanden zijn gebeurd in de scholen, daarna gevolgd door de Anglicaanse kerk." Uiteindelijk sloot de laatste residential school pas in 1996 de deuren.

Excuses en 'healing'

De Canadese regering bood in 2008 excuses aan voor het schoolsysteem, waarna een onderzoekscommissie werd ingesteld. Die bestempelde het beleid als een vorm van "culturele genocide". Onlangs riep premier Trudeau de paus op om excuses te maken namens de Rooms-Katholieke kerk, maar de kerkleider legde de verantwoordelijkheid neer bij de individuele kerken.

De laatste jaren wordt er steeds meer werk gemaakt van het achterhalen van de feiten die zijn begaan tegen de oorspronkelijke bevolking van Canada. Het gaat daarbij niet om het afrekenen met de verantwoordelijken, zegt Den Toonder. "De inheemse gemeenschappen willen vooral hun verhaal vertellen, erkenning krijgen en healing, het genezen van de wonden in de samenleving."

Die wonden zie je in het land nog altijd terug in de achtergestelde positie van Inuit en First Nations. In 2019 concludeerden onderzoekers dat inheemse vrouwen dertien keer zoveel kans lopen om vermoord te worden of vermist te raken dan andere Canadezen. Ook ligt de levensverwachting gemiddeld vijf tot zeven jaar lager, mede door een oververtegenwoordiging in het aantal zelfmoorden, misbruik en drugs- en alcoholgerelateerde delicten.