NOS Sport • vandaag, 00:00 Parijs vandaag: Hassan schept duidelijkheid en roeit Nederland eerste medaille binnen?

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 5. Klik hier voor het volledige programma.

Geen paniek, blijf rustig ademhalen. Na vier dagen Olympische Spelen heeft Nederland nog geen medaille, maar vandaag zijn er kansen om eindelijk van de hatelijke nul af te komen.

Vanmiddag staan twee roeifinales op het programma en de Nederlandse ploeg is hartstikke sterk. Om 12.26 uur gaan de mannen in de dubbelvier van start. Zij zijn de regerend wereldkampioen in hun discipline. Twee van de vier roeiers uit de boot pakten in Tokio al zilver in de dubbelvier.

Ook bij de vrouwen - die hun finale om 12.38 uur beginnen - lonkt een medaille bij de dubbelvier. Laila Youssifou, Tessa Dullemans, Roos de Jong en Bente Paulis maakten indruk in de series en plaatsten zich met een bootlengte voorsprong voor de finale.

ANP Pakt de dubbelvier een medaille?

Medailllekansen zijn er ook in het triatlon, waar Maya Kingma, Rachel Klamer, Mitch Kolkman en Richard Murray in actie komen. Althans, áls de triatlon doorgaat in oorspronkelijke vorm.

Het is nog altijd onduidelijk of de waterkwaliteit goed genoeg zal zijn en mogelijk wordt het zwemonderdeel geschrapt. De triatlon zou dan veranderen in een duatlon. Dat zou niet ideaal zijn voor Kolkman, die het zwemmen als zijn sterke onderdeel ziet.

Vanuit Nederlands oogpunt is er in de atletiek nog een ander vraagteken. Maar er is nieuws op komst: Sifan Hassan maakt om 13.00 uur bekend op welke afstanden ze in Parijs in actie gaat komen. De 31-jarige atlete kwalificeerde zich voor de 1.500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter en de marathon.

Zetten zeilers opmars voort?

Door een gebrek aan wind kwam het olympisch zeiltoernooi ook voor de Nederlandse deelnemers traag op gang. Maar gisteren presteerden Luuc van Opzeeland (foilen) en het duo Odile van Aanholt/Annette Duetz (49erFX-klasse) uitstekend door de leiding te pakken.

3:28 Koplopers Van Aanholt en Duetz blijven kritisch: 'We zitten in het proces'

Langs de kust van Marseille wordt er vandaag weer volop gezeild. De zeilers kunnen zich plaatsen voor de medalraces van morgen.

Vanavond zwemt Caspar Corbeau in de finale van de 200 meter schoolslag. Marrit Steenbergen is te zien in de finale van de 100 meter vrije slag, het koninginnennummer.

Corbeau maakt op zijn afstand een sterke indruk. Hij vertelde na de series gebruik te maken van (niet voor hem bedoelde) aanmoedigingen van het Franse publiek.

1:55 Corbeau is 'happy' met race op 200 meter schoolslag

Verder staan turners Casimir Schmidt en Frank Rijken in de finale van de meerkamp en werken de waterpolosters (tegen Australië), hockeyers (tegen Duitsland) en hockeysters (tegen China), 3x3-basketballers (tegen Letland) en beachvolleyballers groepsduels af.

Naast teamsporters komen er ook individuele sporters in actie namens Nederland: tafeltennisster Britt Eerland staat in de derde ronde, kanovaarster Lena Teunissen hoopt de finale van de slalom te halen, handboogschutter Quinty Roeffen staat in de eerste ronde van het individuele toernooi.

In het judo is het na vier uitgeschakelde Nederlanders de beurt aan Noël van 't End (-90 kilo) en Sanne van Dijke (-70 kilo). Als ze de ochtend goed doorkomen, staan ze 's avonds in de wedstrijden om de medailles.

Tot slot komt ook Chelsey Heijnen weer in actie, zij staat in de kwartfinales van het bokstoernooi in de klasse tot 60 kilogram.

Tennis: alleen nog Nederlanders in dubbelspel

In het enkelspel zitten de Spelen er vanuit Nederlands perspectief al even op, maar in het gemengd dubbelspel liggen er nog kansen. Demi Schuurs en Wesley Koolhof spelen in de kwartfinales tegen Andrea Vavassori en Sara Errani uit Italië.

Nederland pakte 24 jaar geleden voor het laatste een medaille bij het tennis. Miriam Oremans en Kristie Boogert verloren in Sydney de vrouwendubbelfinale van Venus en Serena Williams.

