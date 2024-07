Zomers warm, maar Noord-Hollands zwembad is dicht door personeelstekort

NOS Jeugdjournaal Het zwembad in Dirkshorn

Op warme dagen als deze kan een zwembad verkoeling bieden. Maar door gestegen kosten en een gebrek aan gediplomeerd personeel en vrijwilligers hebben zwembaden moeite om open te blijven.

"Doodzonde", zegt Robin Geritan van zwembad De Veersloot. Het zwembad in Dirkshorn is in de zomer normaal gesproken zeven dagen per week geopend, maar door het personeelstekort is het bad al de hele zomer dicht. "We zijn al maanden bezig, maar kunnen geen kundige zwembadmedewerkers vinden." Geritan noemt het sluiten van het zwembad "het ergste wat je kunt doen".

Jaarlijks staan bij zwembaden en zwemscholen gemiddeld 1100 vacatures open, met name voor zwemdocenten, horecapersoneel en toezichthouders. Volgens Sportfondsen Nederland, waar commerciële zwembaden bij zijn aangesloten, worstelen meer zwembaden met personeelstekorten, maar is het uitzonderlijk dat een zwembad daardoor dicht moet in het hoogseizoen. "Een buitenbad midden in de zomer sluiten is echt een uiterste maatregel."

Ook andere zwembaden kampen met problemen, vanwege gestegen kosten voor energie en onderhoud. Zo klopte de besturen van de Drentse openluchtzwembaden in Zuidwolde, de Wijk en Ruinen eerder dit jaar aan bij hun gemeente om extra subsidie te krijgen.

"De situatie is zorgelijk", zei bestuurslid Jan Boverhof van De Slenken in De Wijk tegen RTV Drenthe. De investering in een nieuwe glijbaan, waarvan de fabrikant failliet ging, kostte het zwembad veel geld. "Onze financiële reserves zijn op. Dat betekent dat we er misschien mee moeten stoppen."

De afgelopen jaren is het aantal openbare zwembaden licht gedaald. In 2023 telde Nederland in totaal 1838 zwembaden. Naar schatting zijn zo'n 620 van die overdekte en openluchtzwembaden openbaar toegankelijk, schrijft het Mulier Instituut in een rapport. In 2012 stonden 691 van de 1537 zwembaden geregistreerd als openbaar.

Robin Geritan van De Veersloot in Dirkshorn hoopt dat er snel personeel wordt gevonden, zodat het zwembad weer open kan. Tot die tijd worden mensen die willen zwemmen doorverwezen naar twee baden in de buurt, op zo'n 5 en 9 kilometer van Dirkshorn, "maar daar kunnen kinderen niet zomaar zonder ouders naartoe", zegt hij.

Kinderen in het dorp balen dan ook flink. "Het is net zomer en dan is het zwembad dicht", "best zonde" en "jammer", zeggen kinderen tegen het NOS Jeugdjournaal. Al kunnen sommigen deze zomer toch wat verkoeling vinden in het water. "We hebben zelf maar een zwembadje gehaald, dus nu kan ik ook in mijn eigen zwembad zwemmen."

