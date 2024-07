ANP Arno Kamminga na afloop van de 100 meter school

NOS Sport • vandaag, 19:33 Kamminga meldt zich met rugblessure af voor 200 school, Spelen vermoedelijk voorbij

Arno Kamminga heeft zich dinsdagavond afgemeld voor de halve finale van de 200 meter schoolslag, het nummer waarop hij tijdens de Olympische Spelen in Tokio het zilver behaalde.

De 28-jarige zwemmer liep tijdens de series in de ochtenduren een blessure aan zijn rug op. Desondanks kwam hij tot een tijd van 2.10,53 en plaatste hij zich als twaalfde voor de halve eindstrijd van dinsdagavond.

Kamminga komt in Parijs vermoedelijk niet meer in actie. Hij zou naast de 200 school ook nog op de 4x100 wisselslag aantreden.

"Dit is een heel knullige blessure", zei zijn coach Mark Faber in de catacomben van de La Défense Arena. "We hebben de hele dag geprobeerd om hem met medicatie op te lappen en hem met behandeling in beweging te krijgen. Maar dat lukte niet. Hij is onvoldoende fit om de halve finale te zwemmen. Dan zit er niets anders op dan hem terug te trekken uit de wedstrijd. Het ziet er naar uit dat hij deze Spelen niet meer in actie komt."

Teleurstellend zwemtoernooi

Kamminga kende in Parijs een teleurstellend zwemtoernooi. Op de 100 school eindigde hij als zesde in een tijd van 59,32. Ook op dat nummer behaalde hij in Tokio een zilveren plak.

Door Kamminga's afzegging is Caspar Corbeau de enige Nederlander die in de halve finale van de 200 school start. Ook de in de Verenigde Staten opgegroeide zwemmer presteert in Parijs vooralsnog onder zijn niveau. Op de 100 school eindigde hij als achtste en laatste. Met de tijd van 59,04 die hij in de series van dat nummer zwom, had hij in de finale een zilveren medaille behaald.