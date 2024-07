NOS Sport • vandaag, 11:54 • Aangepast vandaag, 13:40 Steenbergen soepel naar halve finales koningsnummer, ook Kamminga en Corbeau door

Marrit Steenbergen is bij de Olympische Spelen zonder al te veel moeite doorgedrongen tot de halve finales van de 100 meter vrije slag. De 24-jarige zwemster uit Oosterwolde, wereldkampioene op het koningsnummer, ging met een tijd van 53,22 als vierde door naar de halve finales van dinsdagavond.

De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström was de snelste in 52,99.

Steenbergen startte redelijk in haar heat en lag bij het keerpunt op 50 meter rond de zesde plaats. Gecontroleerd zwom ze vervolgens naar voren om uiteindelijk als tweede aan te tikken achter Siobhán Haughey uit Hongkong.

Corbeau en Kamminga ook door

Caspar Corbeau en Arno Kamminga zorgden niet veel later voor meer Nederlands succes. Het tweetal, uitkomend op de 200 meter schoolslag, ging net als Steenbergen door naar de halve finales. Ook zij gaan dinsdagavond weer het bad in om te strijden om een finaleplek.

Corbeau lag lang aan de leiding in zijn heat, maar vlak voor het einde werd hij nog net voorbijgestoken door de Australiër Zac Stubblety-Cook. Corbeau tikte aan in 2.09,78 en eindigde daarmee uiteindelijk als vierde.

Kamminga had het daarna een stuk lastiger. Met Fransman en publiekslieveling Leon Marchand naast hem in het bad tikte de 28-jarige Katwijker aan in 2.10,53. Het leverde Kamminga, winnaar van het zilver bij de WK, de twaalfde plek op.

Niewold mist halve finales

Eerder op de dag lukte het Sean Niewold niet om zich te plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vrije slag bij de mannen. De 22-jarige Groninger kwam in zijn heat tot een tijd van 48,82. Daarmee eindigde hij als 23ste. Een plek bij de beste zestien was nodig voor een plaats in de halve finales.

Bekijk hieronder de race en reactie van Niewold.

2:44 Zwemmer Niewold mist halve finales koningsnummer

De Zuid-Koreaan Hwang Sun-woo eindigde als zestiende met een tijd van 48,41 seconden. Niewold heeft een persoonlijk record van 48,14.

De Nederlander was bij het keerpunt op 50 meter wel iets sneller dan zijn PR, dat hij vorige maand in Amersfoort zwom. In de tweede 50 meter viel hij iets terug. Hoofdschuddend verliet Niewold vervolgens het bad.