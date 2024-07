NOS Sport • vandaag, 19:33 • Aangepast vandaag, 22:41 Corbeau als vierde naar finale 200 school, Kamminga meldt zich geblesseerd af

1:20 Corbeau als vierde naar olympische finale 200 meter schoolslag

Vreugde en verdriet lagen dicht bij elkaar bij het Nederlandse duo dat dinsdagavond stond ingeschreven voor de halve finale van de 200 meter vrije slag.

De een, Caspar Corbeau, verzekerde zich met zijn tijd van 2.09,52 als vierde van een plek in de eindstrijd die woensdag om 22.15 uur wordt gezwommen. De ander, Arno Kamminga, meldde zich noodgedwongen af met een rugblessure en zet vermoedelijk een streep onder zijn Olympische Spelen.

De 23-jarige Corbeau, eerder deze week achtste en laatste op de 100 school, wist dat hij in de La Défense Arena geen perfecte race had gezwommen. "Het was te berekenend", luidde zijn oordeel tijdens de nababbel. In de finale zal hij minder behoudend moeten zijn, wist de in de Verenigde Staten opgegroeide zwemmer. "Ik moet er gewoon voor gaan. Ik bedoel, wat kan er mis gaan?"

Thuiszwemmer Leon Marchand (goed voor 2.08,11) staat woensdag als de te kloppen man op het startblok. De Australiër Zac Stubblety-Cook, winnaar van het goud in Tokio en in de halve eindstrijd 0,46 seconden langzamer dan de Fransman, wordt beschouwd als zijn grote uitdager.

Pijn lijden

Corbeau is de man die voor een daverende verrassing moet zorgen. Maar dan zal hij wel alle schroom van zich af moeten gooien en ouderwets alles-of-niets moeten spelen.

"Er is geen mens ter wereld dat graag pijn wil lijden. Maar in de finale zal ik er toch aan moeten geloven, wil ik kans maken op een medaille." In zijn achterhoofd heeft hij een tijd van 2.08,24, zijn persoonlijk record over vier banen schoolslag. "Wanneer ik daarbij in de buurt kom, maak ik kans op een podiumplek. Of dat mogelijk is? Je moet vertrouwen in jezelf. Just go for it!"

1:57 Corbeau ging niet tot het uiterste in halve finale: 'Heb berekenend gezwommen'

Ondertussen beleefde Kamminga de donkerste dag uit zijn sportieve loopbaan. Een klein ongelukje in de ochtenduren resulteerde in een serieuze rugblessure. Ondanks de kwetsuur kwam hij in de series tot 2.10,53. De pijn verergerde dusdanig, dat hij zich moest terugtrekken voor de halve finale. Er gaat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook een streep door de 4 x 100 wissel waarop hij later deze Spelen zou starten.

Na een mislukte 100 meter schoolslag, waarin hij als vijfde aantikte, had hij zijn zinnen gezet op de dubbele afstand. Zowel op de 100 als 200 school behaalde hij op de Olympische Spelen in Tokio het zilver.

'Helemaal kapot van'

"Ik ben er helemaal kapot van om niet in de halve finale van vanavond te kunnen staan. Na de heat van vanochtend heb ik mezelf geblesseerd en na lang nadenken met de medische staf zijn we tot de conclusie gekomen dat ik vanavond niet kan starten. Het is niet de week waarop ik had gehoopt en waarvoor ik heb getraind, maar alles gebeurt met een reden, zeggen ze", schreef Kamminga op Instagram.

ANP Arno Kamminga na afloop van de 100 meter school

"Dit is een heel knullige blessure", zei zijn coach Mark Faber in de catacomben van de La Défense Arena. "We hebben de hele dag geprobeerd om hem met medicatie op te lappen en hem met behandeling in beweging te krijgen. Maar dat lukte niet. Hij is onvoldoende fit om de halve finale te zwemmen. Dan zit er niets anders op dan hem terug te trekken uit de wedstrijd. Het ziet er naar uit dat hij deze Spelen niet meer in actie komt."