Voor het eerst in EU meer stroom uit zon en wind dan uit fossiele brandstoffen

In Europa is voor het eerst in een periode van een half jaar meer elektriciteit uit zon en wind geproduceerd dan uit fossiele brandstoffen. Ook in Nederland was dat het geval, zo meldt energiedenktank Ember.

Het knelpunt in het gebruik van zon- en windenergie zit met name in de opslag. "Op dit moment kunnen we stroom nauwelijks tijdelijk opslaan als de vraag lager is dan de productie." Dat is zonde vindt Visser, omdat we daardoor veel stroom "weggooien".