Alamy Een hulpverlener bekijkt de achtergelaten bloemen

NOS Nieuws • vandaag, 11:22 Rouw in Southport om steekpartij, motief nog onduidelijk

Rouw en verbijstering in het Britse Southport vanmorgen, waar een tiener gisteren twee kinderen doodstak en elf anderen verwondde. Bij de plek van de steekpartij worden door omwonenden en stadsgenoten bloemen en teddyberen neergelegd.

"Ik wilde mijn medeleven betuigen, want de hele stad is in shock. Het is hartverscheurend", zegt een man tegen de plaatselijke krant Echo. Hij zegt de vader van een vermoord meisje te kennen. "Ze was nog maar zes. Allemaal zulke onschuldige kinderen."

De school waar de steekpartij plaatsvond is nog altijd afgesloten voor onderzoek. Bij de politielinten omhelzen mensen elkaar met tranen in de ogen.

Politiecommissaris Serena Kennedy zegt dat de aanval ook agenten diep raakt vanwege de jonge slachtoffers. "Als moeder van twee dochters en omi van een 5-jarige kan ik me niet voorstellen wat de nabestaanden nu meemaken. Mijn condoleances, we voelen met hen mee."

Taylor Swift-dansklas

De dader liep rond het middaguur het gebouw binnen, waar op dat moment een Taylor Swift-dansklas bezig was voor kinderen van basisschoolleeftijd. Volgens de BBC was het klasje, aan het begin van de zomervakantie, met 25 deelnemers helemaal volgeboekt. Omwonenden hoorden angstige kreten uit het gebouw en zagen bebloede kinderen wegvluchten.

De politie heeft nog maar weinig vrijgegeven over wat er precies is gebeurd. Wel is duidelijk dat twee volwassenen die zwaargewond raakten probeerden de kinderen te beschermen. Zij konden echter niet voorkomen dat er veel slachtoffers vielen. Zes kinderen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Agenten hielden de verdachte ter plekke aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit een naburige plaats. Over zijn motief is nog niets bekend, hij wordt nog altijd ondervraagd. Er is volgens de politie geen sprake van terrorisme.

Horrorfilm

Britten reageren geschokt op het bloedbad. "Ik hoorde de moeders schreeuwen toen ze aankwamen. Het leek wel iets uit een horrorfilm", vertelt een getuige. "Zoiets verwacht je in de VS, niet in het zonnige Southport."

Koning Charles laat weten "diep geschokt te zijn door dit uiterst gruwelijke incident" en condoleert de nabestaanden. Kroonprins William schrijft met zijn vrouw Kate dat ze zich "als ouders niet kunnen voorstellen wat de families, vrienden en geliefden van de doden en gewonden in Southport doormaken". Premier Starmer noemde de aanval eveneens "gruwelijk en extreem schokkend".

Omdat de kinderen meededen aan een Taylor Swift-workshop zijn twee fans van de Amerikaanse popster een inzamelingsactie begonnen voor het kinderziekenhuis waar de slachtoffers worden verzorgd. De benefietactie haalde in nog geen dag al ruim 20.000 pond op, mede doordat een officieel X-account van de zangeres de oproep deelde.

Hoewel dodelijke steekpartijen in het uitgaansleven een probleem zijn in grote Britse steden, is een bloedbad als dit ongebruikelijk in het Verenigd Koninkrijk. Het land verbood bijna alle handvuurwapens nadat in 1996 zestien kleuters en hun juf waren doodgeschoten in het Schotse Dunblane.