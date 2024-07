AFP Tiffany Haddish in juni dit jaar

NOS Nieuws • vandaag, 08:43 Bad Boys-actrice reageert op kritiek na verbazing over supermarkt in Zimbabwe

Een video van Tiffany Haddish waarin ze vol verwondering laat zien dat er supermarkten zijn in Zimbabwe, heeft zo veel kritiek opgeleverd dat de Amerikaanse actrice erop heeft gereageerd. Volgens Haddish hebben de media jarenlang een verkeerd beeld gegeven van de situatie in Afrikaanse landen.

In Haddish' filmpje is te zien hoe ze door een supermarkt in de hoofdstad Harare wandelde. "Kijk eens naar deze supermarkt. Het is gigantisch, in Afrika", zegt ze vol ongeloof. De video is iets meer dan 200.000 keer bekeken op TikTok.

Niet lang daarna kreeg de actrice en comédienne op sociale media te maken met geïrriteerde reacties van Afrikanen. Zo plaatste een gebruiker op X de video met het commentaar: "Tiffany Haddish is verrast dat er supermarkten zijn in Afrika? Wat is er mis met deze mensen?"

Haddish reageerde op de kritiek via X. Ze schreef dat haar een verkeerd beeld over Afrika was aangeleerd. "Ik ben een Amerikaan, een zwarte Amerikaan nota bene, en mij werd jarenlang verteld dat mensen in Afrika honger lijden. En ik kreeg foto's te zien van baby's met vliegen erop."

Ze vervolgde dat haar "gekke verhalen" waren verteld over hoe Afrikanen "elkaar vermoorden" en dat er "elke dag oorlog" is. Haar reis naar Zimbabwe had haar de ogen geopend en daardoor had ze "de waarheid over het continent ontdekt", ze ze. "De media liegen. Ik deelde de video omdat ik mensen in de VS ken die denken dat Afrikanen niets hebben", verdedigde ze haar video.

De reactie van Haddish is inmiddels weer verwijderd van X.

Eritrea

Haddish brak in Hollywood door na haar rol in de film Girls Trip in 2017. Ze werd in 2018 door Time Magazine uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. Dit jaar speelt ze een rol in Bad Boys: Ride or Die met Will Smith en Martin Lawrence.

Haddish' vader is Eritrees. De actrice bezocht Eritrea in 2018 en prees toen de dictatoriale president Isaias Afewerki.

Tucker Carlson

Overigens is Haddish niet de enige Amerikaan die zich verwondert over een land ver van de eigen landsgrenzen. Eerder dit jaar deed journalist Tucker Carlson dat. De omstreden Amerikaanse presentator en opiniemaker die vorig jaar werd ontslagen bij Fox News trok naar Moskou voor een interview met Poetin.

Carlson ging voor de opnames van dat interview ook Moskou in. Een metrostation in Moskou zorgde bij Carlson voor veel opwinding, maar ook hij de goed gevulde schappen in de supermarkt werden door hem geprezen. Ook dat leidde tot kritiek en hoongelach.