Niet om te lachen: Spotify verwijdert komieken om royaltyconflict

Spotify heeft het werk van honderden komieken uit de app gegooid na een conflict over royalty's. De artiesten wilden, net zoals bij muziek gebeurt, betaald worden voor zowel het schrijven van de tekst als de uitvoering ervan. Tot nu toe krijgen ze alleen voor dat laatste betaald.

Werk van verschillende grote namen uit de Amerikaanse humor is offline, onder wie Kevin Hart, Tiffany Haddish, John Mulaney en Patton Oswald. Ook van overleden sterren is materiaal verdwenen, zoals van Robin Williams, Bob Hope en Lucille Ball.

De artiesten hadden zich vorig jaar verenigd in de brancheorganisatie Spoken Word, om te pleiten voor een betere vergoeding. Tot afgelopen maand werd er met Spotify onderhandeld, maar toen de partijen er niet uitkwamen, besloot Spotify veel materiaal dan maar te verwijderen.

'Intimidatie'

Spoken Word zegt helemaal niet gevraagd te hebben het materiaal weg te halen en betreurt het dat artiesten nu een platform minder hebben. Een van de aangesloten komieken, Joe Zimmerman, spreekt van "kapitalistische intimidatie".

"Spotify heeft al grote bedragen betaald voor deze content en dat zouden we graag willen blijven doen", reageert de streamingsdienst. "Maar omdat we het met Spoken Word niet eens kunnen worden over de royalty's moeten we daar eerst uitkomen. We willen dit materiaal graag voor de fans wereldwijd beschikbaar houden."