Tafeltennisster Eerland overleeft thriller en staat bij laatste zestien

Tafeltennisster Britt Eerland heeft op knappe wijze de achtste finales van het olympisch toernooi bereikt. Ze kwam in een één uur en elf minuten vergende thriller tegen de Tsjechische Hana Matelová uit geslagen positie terug en won met 4-3: 13-11, 8-11, 10-12, 9-11, 11-8, 11-9, 11-9.

Eerland is de nummer 74 van de wereld en Matelová staat een plaats lager. Ze ontliepen elkaar ook achter de op deze Spelen zwart gekleurde tafel weinig en trakteerden de toeschouwers op veel lange en schitterende rally's.

Netballetje

De Schiedamse profiteerde in de eerste game van een netballetje op 8-9, maar verloor de tweede juist weer door een Tsjechische randbal op gamepoint. Matelová wist daarna ook de volgende games van Eerland af te snoepen, hoewel de Nederlandse beide keren juist op weg leek naar gamewinst.

Eerland liet zich daardoor echter niet uit het veld staan, ook niet door een randbal tegen op 6-8 in de zesde game: ze maakte vijf punten op rij en dwong een beslissende zevende game af. Daarin vocht de 30-jarige Eerland terug van 2-6, waarna ze niet van de leg raakte toen ze een 9-7 voorsprong verspeelde.

Ererondje

Na afloop maakte de winnares, net als afgelopen zaterdag na haar overwinning in de eerste ronde, een heuse ereronde. Duizenden voornamelijk Franse toeschouwers en plukjes Nederlanders juichten de Schiedamse toe. "Zo'n kans laat ik niet lopen."

Tijdens haar partij was het rumoerig geweest, doordat elders in de zaal de populaire Fransman Félix Lebrun speelde. "Dat leidt heel erg af, maar je moet schakelen", vertelde Eerland, wier partij zelfs even moest worden stilgelegd.