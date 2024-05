Instagram/BrittEerland

NOS Sport • vandaag, 11:47 Tafeltennisster Eerland voor derde keer naar Spelen na succesvol OKT

Tafeltennisster Britt Eerland kan zich gaan richten op haar derde Olympische Spelen. De 30-jarige Schiedamse sloeg zich bij het kwalificatietoernooi in Sarajevo naar de finale en verdiende daarmee een olympisch startbewijs voor Parijs.

Eerland mocht de eerste schifting aan zich voorbij laten gaan en kende in de tweede ronde een moeizame start tegen de Tsjechische Hana Matelova, maar vocht zich terug van een 2-3 achterstand in games: 4-3. Daarna had ze een nog zwaardere kluif aan de Britse Tin-Tin Ho, die een 3-1 voorspong nam. Met drie games op rij voorkwam Eerland een vroegtijdige uitschakeling.

In de halve finales verloor Eerland de eerste en derde game met 11-9 van de Slowaakse Barbora Balazova, die met haar 80ste plaats op de wereldranglijst zes plekken lager staat dan de Nederlandse. Maar met ruime gamewinst kwam Eerland weer langszij.

Dreun

Dat scenario dreigde zich te herhalen toen Balazova in de vijfde game van 5-5 wegliep naar 9-5 en 10-6. Eerland liet het er echter niet bij zitten, werkte de vier gamepunten stuk voor stuk weg en trok de game uiteindelijk met 14-12 naar zich toe.

EPA Britt Eerland in actie bij de vorige Olympische Spelen in 2021 in Tokio

Die dreun kwam de Slowaakse niet meer te boven. Eerland, in haar beste tijd de nummer 27 van de wereld, nam al snel het initiatief in de zesde game en stoomde door naar 11-6 en een olympisch startbewijs. Een fraai succes voor de Nederlandse, die eind 2022 tijdelijk stopte met tafeltennis en in maart 2023 moeder werd van een dochter.

Milo de Boer en Tanja Helle waren ook present in Sarajevo, maar konden daar geen potten breken. Kas van Oost is nog wel in de race voor een olympisch ticket.