PSV neemt uit vrees voor kwetsende spreekkoren geen uitfans mee naar Ajax

PSV heeft besloten geen uitsupporters mee te nemen naar het competitieduel met Ajax in Amsterdam. Als reden geeft Eindhovense club dat ze wil voorkomen dat "kwetsende spreekkoren de sfeer van de wedstrijd negatief beïnvloeden".

Het treffen in de Johan Cruijff Arena staat gepland voor 2 november. Er was geen verbod op de komst van uitsupporters, maar er geldt wel een 'nultolerantie' op antisemitische spreekkoren vanuit de overheid zegt PSV.

'Sinds 2017'

In 2022 reisden er ook geen PSV-aanhangers mee naar de Arena. Dat was onder andere omdat er antisemitische leuzen waren geroepen tijdens een wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal in Amsterdam.