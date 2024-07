NOS Sport • vandaag, 16:33 Spectaculaire inhaalactie levert mountainbiker Pidcock tweede olympische titel op

Tom Pidcock zag een minuscuul gaatje in de bossen van Elancourt Hill, twijfelde niet, dook erin en pakte diep in de slotfase van de olympische mountainbikerace zijn tweede titel op rij. De Brit was met een spectaculaire inhaalactie Victor Koretzky net te slim af, al reed Pidcock de Fransman wel bijna van zijn fiets.

Onder luid boegeroep van de Franse fans kwam Pidcock solo over de finish. Achteraf zat Koretzky, die door de bijna-botsing negen seconden later over de streep kwam, niet met wrok.

"In het stukje bos raakt Pidcock mij aan en daarmee kwam mijn schoen los. Het was moeilijk om daarna iets te doen, maar hij is een grote kampioen", zei Koretzky na afloop.

Inhaalrace

Wereldkampioen Pidcock voltooide met de inhaalmanoeuvre een indrukwekkende inhaalrace, waar hij aan moest beginnen nadat hij al vroeg in de race een lekke band had opgelopen. Koretzky, die pas twee wereldbekerraces won in zijn carrière, pakte het zilver. De Zuid-Afrikaan Alan Hatherly won brons.

Reuters Het podium van de olympische mountainbikerace: Koretzky (zilver), Pidcock (goud) en Hatherly (brons)

De Britse Pidcock die zijn geld verdient als een van de beste wegwielrenners ter wereld, won op de Spelen van Tokio in 2021 ook al olympisch goud bij het mountainbiken, de sport die hij al van jongs af aan beoefend.

Zaterdag rijdt Pidcock ook de 272 kilometer lange wegrace. Hij jaagt op een unieke dubbele gouden medaille, want dat parcours met de finale in de Parijse wijk Montmartre ligt hem ook wel.

Gevaar van lekke band

Puck Pieterse waarschuwde afgelopen dagen al tijdens de verkenning van het olympische parcours, voor haar eigen ondergang in de mountainbikerace, bleek later. "Lek rijden is het grootste gevaar." Dat heeft ook Pidcock geweten.

De Britse favoriet voor goud lag al direct voorop in de race samen met Koretzky, toen Pidcock na ruim een half uur fietsen door een lekke band plots 35 à 40 seconden achterstand opliep ten opzichte van de Fransman.

Reuters Pidcock voorop in de race met Koretzky in zijn wiel

Bijna een uur lang was Pidcock bezig om de achterstand dicht te rijden en in de voorlaatste ronde bleven Pidcock, Koretzky en Hatherly met zijn drieën vooraan over. De Fransman viel nog een keer aan, nam de koppositie in de laatste ronde en zag dat alleen Pidcock in zijn wiel meekon.

De juichende fans aan de finish waren al hoorbaar toen Pidcock zijn vliegensvlugge versnelling plaatste.

Pidcocks route en net iets hogere snelheid brachten hem net wat eerder bij een bocht, waar de twee koplopers bijna botsten en de Fransman uit zijn pedaal schoot.

De Koretzky verloor vaart, Pidcock reed onverstoorbaar door, keek vlak voor de finish nog een keertje om en wist dat hij zijn olympische titel had geprolongeerd met een vernietigende inhaalactie. Hij sloeg zijn handen voor zijn gezicht, terwijl Frankrijk joelde.