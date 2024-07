Reuters George Russell op het podium van Spa-Francorchamps

NOS Sport • vandaag, 21:00 Russell noemt diskwalificatie 'hartverscheurend' en krijgt excuses van teambaas Wolff

Wat zo'n prachtige dag voor hem leek te zijn, eindigde in een deceptie voor Formule 1-coureur George Russell. Nadat hij zijn overwinning in de Grand Prix van België uitbundig had gevierd op het podium, werd hij alsnog gediskwalificeerd omdat zijn auto te licht was.

"Hartverscheurend", schrijft Russell op Instagram.

"We kwamen 1,5 kilogram tekort en zijn gediskwalificeerd. We hebben alles gegeven op de baan vandaag en ik ben trots dat ik als eerste over de streep ben gereden. Er zullen nog meer kansen komen."

De Engelsman kwam na een geniale strategische zet - Russell maakte als enige toprijder maar één pitstop - als eerste over de finish maar werd na afloop gediskwalificeerd. De overwinning ging naar land- en ploeggenoot Lewis Hamilton.

Excuses van Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff erkent dat er een fout is gemaakt en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden bij Russell.

"We moeten de kwalificatie nemen zoals die is. We hebben duidelijk een fout gemaakt en moeten zorgen dat we hiervan leren", aldus Wolff. "Het is frustrerend om een één-twee in de uitslag te verliezen. We kunnen ons alleen maar excuseren bij Russell, die een fantastische race heeft gereden."

Reuters Toto Wolff

De teambaas had uiteraard ook complimenten voor Hamilton, die zijn tweede overwinning van het seizoen bijschreef. "Hij was de snelste van iedereen die twee pitstops maakte en is daarom een verdiende winnaar."

Max Verstappen schoof door de diskwalificatie van Russell op naar de vierde plek. "Alles bij elkaar was het best een positieve dag", zei Verstappen, die op de elfde positie moest starten maar toch voor concurrent Lando Norris finishte.