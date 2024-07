Pro Shots

NOS Sport • vandaag, 13:50 • Aangepast vandaag, 17:11 Verstappen snelste in kwalificatie België, Leclerc start zondag vanaf pole

Max Verstappen start de Grand Prix van België vanaf de elfde startplaats. De regerend wereldkampioen was de snelste in de natte kwalificatie op Spa-Francorchamps, maar door een gridstraf omdat hij zijn vijfde verbrandingsmotor van het jaar gebruikt, moet hij tien plekken achteruit.

Charles Leclerc werd verrassend tweede in de kwalificatie en start vanaf poleposition in de Belgische Ardennen.

"Het was een goede dag. Gisteren hebben we wat dingen geprobeerd met de auto en daar hebben we van geleerd", zei Verstappen na de kwalificatie.

"Maar vandaag is natuurlijk niet zo belangrijk, want morgen wordt het droog en warmer en we starten tien plekken naar achteren. Dat wordt een beetje moeilijker. Ik verwacht niet dat het zo gaat als de laatste jaren." Toen won Verstappen twee keer op Spa na een gridstraf.

"De auto's om ons heen zijn sneller, we gaan proberen om naar voren te komen. Het wordt een race van schadebeperking, maar vandaag hebben we alles goed gedaan."

Stuk beter dan verwacht

Leclerc is blij verrast met zijn pole. "Het ging een stuk beter dan wat we verwachtten, gisteren was opnieuw een zware dag en de omstandigheden hielpen ons."

AFP Het is flink bikkelen voor de fans op de tribunes

"Morgen wordt een lastige race als het droog is, daar hebben we het moeilijker mee. De McLarens starten wat verder naar achteren, we moeten op Checo (Pérez) letten.

Natte baan

De kwalificatie begon onder natte omstandigheden. Verstappen zette al snel rappe tijden neer en ging probleemloos door naar de tweede sessie. Ook Sergio Pérez kende een goed begin van de kwalificatie en ging door naar Q2.

In die tweede sessie was Verstappen de snelste. Alle favorieten haalden het derde deel van de kwalificatie.

Verstappen begon ook sterk aan de derde sessie. Hij zette de snelste tijd neer, voor teammaat Pérez, die eindelijk weer eens een goede kwalificatie afwerkte.

Derde training verregend

De derde vrije training viel eerder op zaterdag grotendeels in het water door zware regenbuien.

Aan het begin reden er flink wat auto's over de baan, maar toen begon het heviger te regenen en ging Lance Stroll van de baan. Dat leidde tot een rode vlag.

Stroll verloor zijn bolide bij Raidillon, de iconische bochtencombinatie waarin je op hoge snelheid de heuvel oprijdt. Als het droog is, is het een bocht waar coureurs zonder enige twijfel vol gas kunnen geven, maar in de regen is en blijft het een lastige en soms ook gevaarlijke knik.

Na de code rood kozen de coureurs ervoor om niet meer te rijden. Later besloot de wedstrijdleiding zelfs om de training voor langere tijd stil te leggen. Pas in de laatste twee minuten mochten de coureurs de baan op om nog een proefstart te doen.