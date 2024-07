Getty Lando Norris en Oscar Piastri vieren de zege

NOS Sport • vandaag, 10:49 McLaren zaagt, Red Bull kraakt: Norris en Piastri mikken op nog een 1-2 Louis Dekker verslaggever Formule 1 in België

Louis Dekker verslaggever Formule 1 in België



Een dubbelzege en een toch een katertje. McLaren beleefde een sublieme grand prix in Hongarije, maar de nasmaak was bitter. Oscar Piastri won zijn eerste Formule 1-race en Lando Norris kwam als tweede over de streep, maar na afloop ging het vooral over rammelende teamorders en chaotische teamcommunicatie.

De oranje brigade aast in Spa-Francorchamps, waar dit weekend de dertiende GP van het seizoen is, op een nieuwe 1-2. McLaren start als favoriet, maar racestrategie is de achilleshiel. Het team is nog niet gewend aan winnen. Dat levert uitdagingen en dilemma's op.

Lando Norris voelt zich een week na dato nog schuldig over de vertoning in Hongarije. "Ik ben er niet trots op dat ik Oscar's eerste Formule 1-zege heb overschaduwd. Ik voel me slecht over hoe dit is gelopen. Oscar verdiende de overwinning. Punt", blikt hij terug.

"De media berichtten meer over onze discussies op de boordradio dan over onze dubbel. Daar schreef geen hond over. Maar het is achter de rug en we hebben ervan geleerd."

Getty Lando Norris en Oscar Piastri vieren de zege

Norris kreeg de leiding op de Hungaroring in de schoot geworpen, omdat McLaren raceleider Piastri een paar rondjes liet doorrijden op versleten banden. Daarna tergde Norris zijn renstal tot de slotfase door lang geen gehoor te geven aan het bevel de leiding terug te geven aan Piastri.

"Hadden we het beter kunnen doen? Ja. De communicatie moet bondiger en helderder", analyseert Norris (24) nu. De Brit wijt het aan onzekerheid. "We zijn nog niet vaak in deze positie geweest. Dat creëerde het probleem. We waren een beetje bang voor een opmars van Max, maar we mogen nog meer vertrouwen hebben in elkaar. Dat is het fundament van dit team."

Norris is zelfkritisch. "Ik heb ook dom gedaan. Als ik Oscar meteen de leiding had teruggegeven, hadden we gewoon samen kunnen vechten om de zege. Dat mag. En dat had ik dus moeten doen. Het klinkt zo simpel, maar tijdens de race dacht ik er niet aan."

Pro Shots Vroeg in de race in Hongarije leidde Piastri voor Norris

McLaren incasseerde veel kritiek. Immers: Norris had bij winst zeven WK-punten extra geoogst. Die kunnen in de titelstrijd met Verstappen doorslaggevend zijn. Norris ziet het anders. "Ik vind niet dat ik nu al een voorkeurspositie moet krijgen. Ik wil niet praten over een nummer 1-status. Die moet ik eerst verdienen. Misschien later dit jaar."

Wanneer? "Dat bepaalt de teamleiding", legt Norris uit. "Als het gat met Verstappen 10 of 15 punten is? Geen idee. Het seizoen is nog lang."

Ook Piastri vindt het te vroeg voor een nummer 1. "Het seizoen is net halverwege! Natuurlijk kan het gebeuren dat ik Lando aan punten moet gaan helpen, maar voorlopig wil ik zelf zoveel mogelijk scoren", zegt de nummer vijf in de WK-stand.

De Australiër, die pas aan zijn tweede Formule 1-seizoen bezig is, wijst op het grote plaatje. "De race in Boedapest bewees dat het belangrijk is dat de verhoudingen in het team oké zijn. We moeten zorgen dat dat zo blijft."

Vlak voor de zomerstop is het Formule 1-seizoen gekanteld. Niet langer delen Red Bull Racing en Verstappen de lakens uit; McLaren lijkt de hegemonie over te nemen. De coureurs zijn door de teamleiding gedrild. "We racen in dienst van het team en proberen het WK voor constructeurs te winnen. Daar ligt vooralsnog onze grootste titelkans", zegt Piastri.

Stevig duelleren, maar fair

De belangen zijn groot. Waar fans vooral focussen op de titelstrijd der coureurs, is voor een renstal het wereldkampioenschap voor constructeurs minstens zo belangrijk. Het levert niet alleen prestige op, maar ook tientallen miljoenen. Een deel daarvan wordt uitgekeerd als bonus aan de honderden werknemers.

Het verklaart de stress die ontstaat nu McLaren opeens de snelste auto lijkt te hebben. Wat oogt als een luxeprobleem kan snel escaleren. "We hebben vaak genoeg meegemaakt dat Lando en ik dichtbij elkaar zaten. Alleen nu gaat het om de leiding in de race. Dat maakt het net iets anders."

De regels zijn volgens Piastri glashelder. "We mogen stevig duelleren, zolang het maar fair is. We mogen elkaar niet in de wielen rijden." En als het ingewikkeld wordt? Dan hakt de teamleiding de knoop door en hebben de coureurs maar te luisteren. "Strategische besluiten worden genomen op basis van de teamambities. We nemen geen onnodige risico's."

AFP Lando Norris en Oscar Piastri

McLaren's doel in Spa is duidelijk: nog een 1-2 en het gat met Red Bull Racing is bijna gedicht. Een droomscript, maar Norris is voorzichtig. "Of we favoriet zijn? Vorig weekend in Hongarije wel, maar Spa is een heel ander circuit. Je hebt hier veel minder neerwaartse druk en dan zijn de Bulls vaak ijzersterk."

Hoewel Verstappen vanwege een motorwissel tien plekken naar achteren wordt gezet rekent de nummer twee in de WK-stand zich niet rijk. "Max won de vorige races hier ook gemakkelijk met een start buiten de top vijf. Hij is altijd en overal snel. Ferrari is een beetje achterop geraakt, maar Mercedes is sterk geworden. Het wordt close."