Zeilduo Van Aanholt/Duetz na eerste olympische dag aan kop in 49erFX-klasse

De Nederlandse zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz zijn in Marseille goed aan de Olympische Spelen begonnen. Na de eerste dag in de 49erFX-klasse gaan ze aan de leiding.

Het Nederlandse duo, dat wereldkampioen is, eindigde in de eerste race als vijfde, maar won vervolgens de tweede race. In de laatste en derde race op zondag werd de tweede plek behaald.