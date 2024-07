Kanovaarster Wegman houdt zicht op olympische medaille, Otten uitgeschakeld

Joris Otten is uitgeschakeld. Hij deed mee aan de kanoslalom en kwam net tekort om een plek in de finalerondes te bemachtigen. Otten werd zeventiende, waar een plaats bij de beste zestien nodig was.

Er zijn meerdere disciplines in het kanovaren, waaronder de slalom in de kajak of de kano. Het grootste verschil zit in de peddels. Kanoërs hebben een enkelbladig peddel, kajakkers een dubbelbladig peddel.