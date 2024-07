NOS Sport • vandaag, 15:06 Droomstart waterpolosters in Parijs: winst op vice-wereldkampioen Hongarije

5:14 Waterpolosters beslissende zinderende strijd tegen Hongarije in slotminuut

De Nederlandse waterpolosters hebben hun eerste groepswedstrijd bij de Olympische Spelen in Parijs gewonnen. Hongarije werd na een pittige strijd met 10-8 verslagen.

Er stond in deze eerste groepswedstrijd veel op het spel. Nederland en Hongarije gelden beide als medaillekandidaten. Oranje is Europees kampioen en was tot voor kort wereldkampioen. Hongarije veroverde zilver bij het laatste WK, achter de Verenigde Staten. Nederland werd toen vijfde.

Droomstart

Nederland startte sterk. Dankzij een hoog baltempo en het snelle doorwisselen - een techniek afgekeken van het hockey - stond het na vijf minuten al 3-0. Ook keepster Laura Aarts was in topvorm en verrichte belangrijke reddingen.

4:28 Topscorer Rogge: 'Ik denk niet dat er een beter debuut kan bestaan'

Hongarije wist in de eerste periode alleen maar te scoren uit situaties waarin Oranje met een speelster minder was. Daarna zakte de ploeg van bondscoach Eva Doudedis iets in. Het baltempo lag lager en verdedigend moest er een tandje worden bijgezet. Het lukte de Hongaren om tot 4-3 te komen en daarna op gelijke hoogte.

Oranje moest zichzelf echt even oppeppen. Het werd stuivertje wisselen; Oranje kwam op voorsprong, Hongarije maakte gelijk (6-6). Zo bleef het een vlammende strijd tussen beide waterpologrootmachten.

Slotseconden

In de laatste fase van de wedstrijd zette Nederland de turbo aan. Een gaatje van twee punten werd geslagen, maar ook weer snel gedicht (8-8). Met nog veertig seconden op de klok zette Lola Moolhuijzen Nederland op voorsprong en maakte Bente Rogge in de laatste seconde 10-8.

Programma groepsfase Olympische Spelen 29 juli 18.30 uur: China - Nederland

31 juli 14.00 uur: Nederland - Australië

4 augustus 18.30 uur: Canada - Nederland

6 augustus kwartfinales, 8 augustus halve finales, 10 augustus finale en duel om brons

Topscorer Rogge (drie goals) die voor het eerst aan de Spelen meedeed - ook nog samen met haar zus Lieke - glunderde na afloop. "Ik denk niet dat er een beter debuut kan bestaan."

Ook Moolhuijzen, die de wedstrijd samen met Rogge besliste, zag er gelukkig uit. "Dit is super lekker, we hebben veel vertrouwen in elkaar en dat we het goed gaan doen."

Brengt winst op topland Hongarije de medaillekansen dichterbij? "Dit zorgt wel voor een makkelijkere weg voor ons."

China volgende tegenstander

Maandag wacht de volgende wedstrijd voor de Nederlandse waterpolosters. Dan is China de tegenstander. Bondscoach Doudedis nuchter: "We gaan China niet onderschatten. Het is de belangrijkste wedstrijd tot de volgende."