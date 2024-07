Files in Europa op zwarte zaterdag, 'maar geen schokkende aantallen'

Het aantal files op de eerste 'zwarte zaterdag' van het jaar lijkt mee te vallen. Hoewel er op veel snelwegen in Frankrijk, Zwitserland, Italië en Duitsland files stonden, is het aantal lager dan vorig jaar.

Volgens de ANWB ligt de piek van de drukte inmiddels ook achter ons. In Frankrijk stond rond het middaguur 830 kilometer file, daarna nam de drukte af. De ANWB benadrukt dat er zeker nog lange files staan, "maar het gaat de goede kant op". De organisatie spreekt van "geen schokkende aantallen". Vorig jaar stond op de eerste zwarte zaterdag meer dan 1000 kilometer file in Frankrijk.

Drukte rond Parijs valt mee

Rond Parijs valt het erg mee met de drukte. Eerder deze week raadde de ANWB automobilisten aan om de komende weken alle wegen rond de Franse hoofdstad te mijden. Gisteren zijn daar de Olympische Spelen begonnen en daarom wordt er grote drukte verwacht in de omgeving van de stad.

Aan het begin van de ochtend was het wel erg druk voor de Gotthardtunnel in Zwitserland. Volgens de Zwitserse autoriteiten liep de wachttijd daar al snel op tot bijna twee uur. Halverwege de middag was de vertraging al teruggelopen tot een half uur.