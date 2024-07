ANP

NOS Nieuws • vandaag, 07:45 Wekdienst 27/7: Nederlanders in actie op Spelen • Zomercarnaval in Rotterdam

Goedemorgen! Vandaag beginnen de Olympische Spelen in Parijs officieel, na de grote openingsceremonie van gisteravond. En de 40e editie van het Zomercarnaval in Rotterdam staat op het programma.

Eerst het weer: In het zuidoosten is het bewolkt en gaat het enige tijd regenen. Elders in het land blijft het op een enkele bui na droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen krijgt de zon steeds meer ruimte en loopt de temperatuur geleidelijk op.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Na de openingsceremonie beginnen de Olympische Spelen. In de ochtend komen er al Nederlanders in actie in onder meer het badminton, judo, zwemmen en roeien.

In Rotterdam is dit weekend het Zomercarnaval. Het is dit jaar de 40e editie.

Op Curaçao wordt voor de eerste keer een homohuwelijk gesloten. Twee vrouwen geven elkaar op het stadhuis van Willemstad het ja-woord.

In Frankrijk en het zuiden van Duitsland beginnen de zomervakanties. Dat levert een zwarte zaterdag op voor het verkeer. In Frankrijk zou het wel eens een pikzwarte zaterdag kunnen worden, want in en rond Parijs zijn in verband met de Olympische Spelen veel wegen gedeeltelijk of helemaal afgesloten. Het advies is om Parijs te mijden, wat tot extra drukte op andere wegen kan leiden.

Dit is er vannacht gebeurd:

Journalist en Soundmixshow-juryvoorzitter Jacques d'Ancona (86) overleden: In zijn woonplaats Paterswolde is Jacques d'Ancona overleden. Hij was vooral bekend als juryvoorzitter in de jaren 80 van de Soundmixshow, een zangwedstrijd op tv gepresenteerd door Henny Huisman.

Volgens Huisman heeft D'Ancona er mede voor gezorgd dat het programma een succes werd. "Jacques was kritisch, maar hij wist er ook echt wat van."

Ander nieuws uit de nacht

Jury kent moeder in VS 495 miljoen dollar toe in zaak over babymelk: Farmaciebedrijf Abbott moet 495 miljoen dollar betalen aan de moeder van een te vroeg geboren baby. Een rechtbankjury in de VS zegt dat het kind een gevaarlijke darmaandoening heeft opgelopen door het drinken van Abbotts speciale melkpoeder voor te vroeg geborenen. Volgens Abbott is de aandoening te wijten aan een zuurstoftekort bij de geboorte.

Oudste zoon Taghi vanuit Dubai uitgeleverd aan Nederland: De oudste zoon van Ridouan Taghi is een jaar na zijn arrestatie in Dubai uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt door het Openbaar Ministerie als sleutelfiguur gezien binnen de organisatie van zijn vader. Het OM verdenkt hem van deelname aan een criminele organisatie die zich schuldig maakt aan grootschalige drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.

En dan nog even dit:

In Parijs was gisteravond de openingsceremonie voor de Olympische Spelen. De sporters werden in de stromende regen op bootjes over de Seine gevaren. Het olympisch vuur werd uiteindelijk ontstoken door oud-atlete Marie-José Perec en judoka Teddy Riner.

Hier zie je de vier uur durende ceremonie teruggebracht tot twee minuten:

2:00 Terugkijken: de olympische openingsceremonie van vier uur in twee minuten

Een fijne zaterdag!