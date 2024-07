Parijs vandaag: op eerste dag direct kans op Nederlandse medailles

Alle olympische dagen beginnen we met het programma van de dag. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 1. Klik hier voor het volledige programma.

De eerste dag van de Olympische Spelen in Parijs kan direct een aantal Nederlandse medailles opleveren. Bij het wielrennen, zwemmen en judo heeft de Nederlandse equipe ijzers in het vuur.

De grootste kans op Nederlands succes zal bij het wielrennen op de weg zijn. Om 14.30 uur is de tijdrit voor vrouwen, met Ellen van Dijk en Demi Vollering als kanshebbers. De race tegen de klok gaat over 32,4 kilometer door Parijs en is zo goed als vlak. Met name Van Dijk geldt ondanks een gebroken enkel als favoriet. Ze werd in 2013, 2021 en 2022 wereldkampioen op dit onderdeel.