AFP Afgelopen dinsdag werd het stroomnet in de regio Donetsk ook al geraakt

NOS Nieuws • vandaag, 15:19 Nog eens tienduizenden Oekraïners zonder stroom door drone-aanval

Een Russische drone-aanval heeft geleid tot verdere stoomuitval in Oekraïne. Volgens netbeheerder Ukrenergo zitten nog eens tienduizenden mensen zonder elektriciteit. Bijna dagelijks wordt de energie-infrastructuur gebombardeerd door Rusland, met ingrijpende gevolgen.

De luchtaanval van vannacht trof de regio's Kyiv en het aangrenzende Zjytomyr. 68.000 mensen te maken met stroomuitval, meldt Ukrenergo. 's Ochtends zaten nog zo'n 30.000 mensen zonder elektriciteit.

In de regio Tsjernihiv, ten noorden van de hoofdstad, is ook schade aangericht. Volgens de gouverneur raakte infrastructuur beschadigd, maar hij gaf geen details. Hij sprak verder van vijftien gewonden. In het zuidelijke Cherson werden huizen beschadigd, er zijn daar geen meldingen over gewonden. De luchtafweer stelt dat 20 van de 22 Russische drones zijn neergehaald.

'Dagelijks maar twee uur stroom'

Door de Russische aanvallen op de energievoorziening heeft Oekraïne een groot elektriciteitstekort. De capaciteit om energie op te wekken is naar schatting gehalveerd, zeiden functionarissen onlangs tegen de krant Financial Times. Om stroom te besparen worden miljoenen huishoudens dagelijks urenlang afgesloten van het elektriciteitsnet.

"Er zijn dagen dat je maar twee uur stroom hebt", zegt een inwoner van de centraal-oostelijk gelegen stad Dnipro. "Dan moet je huishoudelijke taken als de was doen efficiënt inplannen." Ze doet haar verhaal bij kaarslicht in een restaurant zonder elektriciteit. De kok werkt met een lamp op zijn hoofd, zegt NOS-verslaggever Wessel de Jong. De vrouw ziet al op tegen de winter.

In deze video is te zien hoe schade aan het stroomnet wordt gerepareerd:

1:49 Oekraïners lange tijd zonder stroom: 'Het is hier nu te gevaarlijk om te repareren'

Voorlopig is niet de kou maar de hitte een probleem voor Oekraïense burgers. De temperatuur loopt plaatselijk op 37 graden en de airconditioning kan maar beperkt aan. In de paar uur dat er wel stroom is, zo vertelt een gezin tegen de verslaggever, worden flessen water bevroren die vervolgens als koelelement dienen in een koelkast zonder stroom. "Dit is de tweede maand dat de stroom dagelijks wordt afgesloten."

Stroomgeneratoren draaien overuren in Oekraïense steden. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld ziekenhuizen blijven functioneren. Ook zetten de strijdkrachten extra (door NAVO-landen geleverd) luchtafweergeschut in om militaire en kritieke infrastructuur te beschermen. Maar het land is zo groot dat het onmogelijk is om alles te verdedigen.

'Rusland zet houten drones in'

Daar komt bij dat het Russische leger zijn tactiek van luchtaanvallen verder aanpast. Inmiddels worden ook goedkope drones van plastic en hout ingezet, zegt een anonieme militaire bron vandaag tegen persbureau Reuters.

De nieuwe onbemande toestellen zijn bedoeld om het Oekraïens afweergeschut uit de tent te lokken. Terwijl de houten drones worden neergehaald, proberen de kamikazedrones ongehinderd door te vliegen naar het eigenlijke doelwit om daar met explosieven zoveel mogelijk schade aan te richten. Daarnaast kunnen de nieuwe modellen ook de Oekraïense stellingen fotograferen, zegt de militaire bron. Die informatie gebruikt het Russische leger voor nieuwe aanvallen.