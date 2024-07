Brussel akkoord met Nederlandse subsidie voor nieuwe reactor Petten

Met de subsidie, die deels een lening is, wordt de oude kernreactor in het Noord-Hollandse dorp vervangen.

Nederland had Brussel om toestemming gevraagd voor de subsidie. Dat is volgens Europese afspraken verplicht, om op die manier oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en landen tegen te gaan.

Vergunning

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gaf in februari vorig jaar al goedkeuring voor de bouw van de nieuwe reactor. Het was voor het eerst in tientallen jaren dat er een vergunning kwam voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Nederland.