EU geeft Oekraïne 1,5 miljard aan winst uit bevroren Russische tegoeden

EU-verslaggever Heleen D'Haens:

"De beslissing over deze fondsen was al eerder genomen: in mei hadden de EU-landen er al een akkoord over bereikt. Dat was niet eenvoudig: sommige landen, zoals Malta en Oostenrijk, moeten volgens hun grondwet neutraal blijven en willen dus geen wapens leveren. Om ze tegemoet te komen werd beslist om 10 procent van het geld aan humanitaire hulp te geven.

Nog groter was de onenigheid met Hongarije: dat heeft zich altijd verzet tegen wapenleveranties aan Oekraïne. Maar voor de beslissing om dit geld over te maken was geen unanimiteit nodig, omdat het formeel geen Europees belastinggeld betreft. Daarom is het met dit geld wel gelukt, anders dan met andere betalingen aan Oekraïne die door Hongarije nog steeds geblokkeerd worden.

Het gebruiken van winst op bevroren tegoeden om een land te steunen in een oorlog is nooit eerder vertoond. Europese leiders zijn er best trots op dat het gelukt is. Desondanks blijft het wel vooral een symbolische maatregel: Oekraïne heeft veel meer geld nodig dan de 3 miljard per jaar die deze maatregel oplevert."