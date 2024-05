EU zet bijzondere stap: winsten bevroren Russische tegoeden naar Oekraïne

Het was een van de eerste stappen die de EU zette na de Russische inval in februari 2022 in Oekraïne; Russische tegoeden bevriezen. In totaal is er in de VS, Japan, EU en Canada nu zo'n 260 miljard aan tegoeden van de Russische Centrale Bank bevroren. Daarvan staat een recordbedrag van 191 miljard in Brussel, bij Euroclear. Dat is een instelling die bij transacties op de financiële markten als tussenpersoon fungeert.