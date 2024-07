Privéfoto via Oost De ouders van Martine Veldhuis waren een week onderweg naar Parijs

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 10:12 Ouders olympisch roeister met de fiets naar Parijs, maar kijken voorronde op tv

Ze zijn zeker niet de enige ouders die hun kind komen aanmoedigen op de Olympische Spelen in Parijs, maar waarschijnlijk wel de enigen die met de fiets komen. De ouders van roeister Martine Veldhuis (27) uit Wierden zijn een week onderweg geweest naar de Franse hoofdstad.

"We zijn wel vaker bij grote wedstrijden van Martine geweest, maar niet op de fiets. Dat konden we niet plannen met werk, we zijn nog geen pensionado's", zegt Jan Willem Veldhuis tegen regionale omroep Oost.

ANP Roeister Martine Veldhuis

Afgelopen vrijdag vertrok het stel vanuit Overijssel. "Op deze manier begon onze vakantie. Dat planden we zo rond de Spelen. Niet in een rechte lijn, maar zigzaggend richting Parijs. Morgen komen we in de buurt van de camping waar we verblijven tijdens de Spelen. Dat is in de buurt van de roeibaan."

Op camping voor tv

Morgen komt dochter Martine Veldhuis in actie in het Stade Nautique in Vaires-sur-Marne, net buiten Parijs, tijdens de voorrondes in de dubbeltwee (twee roeiers per boot met beiden twee riemen). Haar ouders zitten verrassend genoeg niet op de tribune, maar voor de televisie op de camping.

Vader Veldhuis: "Je krijgt geloof ik maar twee kaarten per sporter en onze andere kinderen komen ook langs met aanhang. We vinden het leuker om dan samen te kijken op de camping. En op televisie kun je het sowieso beter zien. Bij de halve finales zitten we wel op de tribune. We gaan ervoor dat ze die haalt."

Martine Veldhuis wordt ook vanuit Nederland aangemoedigd. De Twentse club waar ze begon met roeien heeft de kantine omgedoopt tot 'Parijs-café'. Ook hangt er een metersgrote foto van Veldhuis, schrijft de omroep.