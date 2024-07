Oranje-international Van de Sanden verhuist naar Mexicaanse club

C.F. Pachuca werd afgelopen seizoen tweede in de Mexicaanse competitie. Ook Oranje-international Merel van Dongen speelt in Mexico, bij Monterrey.

97 interlands

Van de Sanden liet eerder al weten te vertrekken bij Liverpool . In Engeland kwam ze de afgelopen twee seizoenen twintig keer in actie en was ze twee keer trefzeker. Daarvoor speelde ze bij de Franse topclub Olympique Lyonnais, waarmee ze drie keer de Champions League won, en in Duitsland bij VfL Wolfsburg.

Van de Sanden speelde 97 keer voor Oranje en was onderdeel van de selectie die in 2017 Europees kampioen werd. In februari kwam ze voor het laatst in actie voor het Nederlands elftal, in de verloren Nations League-wedstrijd tegen Duitsland.