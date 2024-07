EPA Archieffoto

NOS Nieuws • vandaag, 16:23 Twee tieners in Belgische spoorpaal overlijden door elektrocutie

Aan de noordkant van Brussel zijn vanochtend vroeg twee jongeren om het leven gekomen doordat ze in een paal van de bovenleiding van de spoorwegen waren geklommen. Zeker een van hen werd geëlektrocuteerd en viel naar beneden. De ander werd vermoedelijk meegesleurd.

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel spreekt van een dramatisch ongeval. De spoorwegpolitie van Brussel onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De familie van de twee 19-jarige slachtoffers erkent dat de jongeren nooit in de paal hadden mogen klimmen, schrijft de Vlaamse omroep VRT, maar vindt dat de paal beter had moeten worden beveiligd.

Infrabel zegt extra maatregelen te overwegen om de spoorweglocatie in Laken, een voorstad van Brussel, beter te beveiligen. "Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers", zegt een woordvoerder tegen het ANP. Het is volgens hem de tweede fatale elektrocutie in zeker twaalf jaar tijd.

Jongeren doen het vaker

De twee tieners maakten deel uit van een groep van vier of vijf jongeren. Rond 04.00 uur klom een aantal van hen via een betonnen muur de bovenleidingpaal in. De oom van een slachtoffer zegt tegen een VRT-verslaggever dat jongeren uit de buurt dit vaker doen.

De Infrabel-woordvoerder benadrukt hoe riskant de actie is. "Er staat 3000 volt op die bovenleiding, dat is levensgevaarlijk."