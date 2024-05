News United Een traumateam probeerde bijstand te verlenen

In samenwerking met RTV Oost NOS Nieuws • vandaag, 16:26 Verslagenheid na elektrocutie stagiair (16) in hotel Tubbergen

De dood van een 16-jarige stagiair gisteren in een hotel in Tubbergen, leidt tot grote verslagenheid op de school waar hij de opleiding Technicus Engineering volgde.

"De leerlingen zijn van hun stage teruggeroepen en komen vanmiddag bijeen", laat een woordvoerder van ROC van Twente weten bij Oost. "We hebben een stilteruimte ingericht. Met een foto van Bram en een kaarsje erbij. Daar kunnen leerlingen, maar ook docenten, troost bij elkaar zoeken en eventueel een boodschap in het condoleanceregister achterlaten."

Volgens de woordvoerder is een dodelijk ongeluk van een stagiair hoogst uitzonderlijk. "We worden als opleiding helaas weleens geconfronteerd met een arbeidsongeval waarbij stagiairs betrokken zijn, maar met dodelijke afloop heb ik zelf gedurende de lange tijd dat ik hier werk nog niet meegemaakt."

Lichtjes serre werkten niet

Een dag later zijn er meer details bekend over wat er gisteren is gebeurd. Bram, de 16-jarige jongen, liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf uit Tubbergen. Samen met een collega ging hij eergisteren voor het eerst op zoek naar de oorzaak van een stroomstoring bij het boetiekhotel in Tubbergen: de lichtjes in de serre werkten niet.

Toen de twee de storing in de serre zelf niet konden oplossen, doorzochten ze de kruipruimte. "Het was dus niet zo dat ze de kruipruimte in gingen en het meteen misging. Ze waren daar al anderhalve dag bezig", aldus een betrokkene bij Oost.

Onduidelijk is nog of de 16-jarige jongen zich bij het ongeluk alleen in de kruipruimte bevond. De Arbeidsinspectie stelt een onderzoek in.

Wel duidelijk is dat de 'vaste' elektricien van het installatiebedrijf alarm sloeg. Een groep brandweerlieden, die toevallig op het hotelterras zat, haalde de 16-jarige uit de kruipruimte en startte direct met de reanimatie. Even later arriveerde een medisch traumateam met de helikopter. Maar alle hulp was tevergeefs.

Protocollen nageleefd

Een woordvoerder van de Arbeidsinspectie wil in dit stadium niet ingaan op de vraag of een stagiair in een kruipruimte mag werken. "In z'n algemeenheid kan ik zeggen dat we vooral kijken of de protocollen correct zijn nageleefd", zegt hij.

Het installatiebedrijf waar de jongen stage liep, is een paar dagen dicht. Het hotel waar het ongeluk gebeurde is wel open. "We hebben nu eenmaal te maken met onze gasten", zegt eigenaar Harold Droste. "Die moeten eten en overnachten. Maar het terras bijvoorbeeld is dezer dagen dicht. Meerdere van mijn medewerkers hebben dit allemaal zien gebeuren en zijn behoorlijk aangedaan."